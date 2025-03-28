Скільки треба заробляти в різних країнах Європі, щоб жити без соцдопомоги

Життя в Європі може бути дорогим, і витрати сильно відрізняються залежно від країни. Деякі держави пропонують доступне житло та низькі ціни на продукти, тоді як в інших навіть базові витрати значно вищі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де в Європі можна жити з мінімальним бюджетом, а де знадобиться високий дохід, щоб підтримувати комфортний рівень життя.

Румунія

Румунія - одна з найдешевших країн Європи, яка приваблює іммігрантів низькими цінами та доступними можливостями для роботи. Навіть у столиці Бухаресті можна знайти доступне житло, а витрати на харчування та транспорт залишаються помірними. Основні витрати включають:

Оренда житла ≈ 450 євро

Харчування ≈ 200 євро

Комунальні послуги ≈ 150 євро

Транспорт ≈ 30 євро

Освіта ≈ 200 євро

Додаткові витрати ≈ 400 євро

Румунія - одна з найдешевших країн Європи, де комфортне життя можливе за 1400 євро на місяць.

Польща

Польща є популярним напрямком для трудових мігрантів завдяки стабільній економіці та відносно низькій вартості життя. Тут багато доступних супермаркетів і мережевих магазинів, що дозволяє заощадити на продуктах та товарах першої потреби. Основні витрати:

Оренда житла ≈ 500 євро

Харчування ≈ 190 євро

Комунальні послуги ≈ 120 євро

Транспорт ≈ 30 євро

Освіта ≈ 200 євро

Додаткові витрати ≈ 500 євро

Щоб комфортно жити в Польщі без соцвиплат, потрібно мати дохід від 1500 євро на місяць.

Іспанія

Іспанія відома приємним середземноморським кліматом, що робить її одним із найпривабливіших місць для проживання в Європі. У великих містах, таких як Барселона і Мадрид, ціни значно вищі, ніж у менш популярних регіонах. Ось середні щомісячні витрати:

Оренда житла ≈ 800 євро

Харчування ≈ 250 євро

Комунальні послуги ≈ 140 євро

Транспорт ≈ 45 євро

Освіта ≈ 800 євро

Додаткові витрати ≈ 1000 євро

Комфортне життя в Іспанії потребує мінімум 3000 євро на місяць.

Італія

Італія приваблює не тільки своєю культурною спадщиною, а й широкими можливостями для працевлаштування у сфері обслуговування та будівництва. Проте, вартість життя в північних містах, таких як Мілан або Венеція, значно вища, ніж на півдні країни. Бюджет на місяць включає:

Оренда житла ≈ 1000 євро

Харчування ≈ 300 євро

Комунальні послуги ≈ 150 євро

Транспорт ≈ 45 євро

Освіта ≈ 800 євро

Додаткові витрати ≈ 1000 євро

Для комфортного проживання в Італії потрібно заробляти від 3200 євро.

Рівень витрат на життя у різних країнах Європи відрізняється доволі сильно (фото: Freepik.com)

Німеччина

Німеччина славиться високою якістю життя, але рівень витрат тут також доволі значний. У столичних районах, таких як Берлін і Мюнхен, вартість оренди може бути значно вищою, ніж у менших містах. Основні витрати:

Оренда житла ≈ 1000 євро

Харчування ≈ 300 євро

Комунальні послуги ≈ 200 євро

Транспорт ≈ 85 євро

Освіта ≈ 800 євро

Додаткові витрати ≈ 1000 євро

Щоб не залежати від соцдопомоги, потрібно заробляти щонайменше 3300 євро на місяць.

Норвегія

Норвегія має один із найвищих рівнів життя у світі, що зумовлено стабільною економікою та соціальними гарантіями. Однак продукти, послуги та оренда житла тут значно дорожчі, ніж у більшості інших країн Європи. Основні витрати:

Оренда житла ≈ 1000 євро

Харчування ≈ 550 євро

Комунальні послуги ≈ 200 євро

Транспорт ≈ 80 євро

Освіта ≈ 800 євро

Додаткові витрати ≈ 1000 євро

Мінімальний дохід для комфортного життя в Норвегії - 3600 євро.

Франція

Франція є одним із найдорожчих місць для проживання в Європі, особливо в таких містах, як Париж і Ліон. Якщо ви плануєте жити в менш урбанізованих регіонах, витрати можуть бути трохи нижчими. Основні витрати:

Оренда житла ≈ 1800 євро

Харчування ≈ 350 євро

Комунальні послуги ≈ 200 євро

Транспорт ≈ 75 євро

Освіта ≈ 800 євро

Додаткові витрати ≈ 1000 євро

Щоб комфортно жити у Франції, потрібно мати дохід не менше 4200 євро.

Велика Британія

Велика Британія - одна з найдорожчих країн Європи, особливо у Лондоні, де витрати значно перевищують середньоєвропейські показники. Додатково варто враховувати високі податки. Основні витрати:

Оренда житла ≈ 2000 євро

Харчування ≈ 154 євро

Комунальні послуги ≈ 238 євро

Транспорт ≈ 119 євро

Освіта ≈ 1000 євро

Додаткові витрати ≈ 1000 євро

Щоб жити у Великій Британії без соцдопомоги, потрібно заробляти від 4500 євро на місяць.

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