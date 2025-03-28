Скільки треба заробляти в різних країнах Європі, щоб жити без соцдопомоги
Життя в Європі може бути дорогим, і витрати сильно відрізняються залежно від країни. Деякі держави пропонують доступне житло та низькі ціни на продукти, тоді як в інших навіть базові витрати значно вищі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де в Європі можна жити з мінімальним бюджетом, а де знадобиться високий дохід, щоб підтримувати комфортний рівень життя.
Румунія
Румунія - одна з найдешевших країн Європи, яка приваблює іммігрантів низькими цінами та доступними можливостями для роботи. Навіть у столиці Бухаресті можна знайти доступне житло, а витрати на харчування та транспорт залишаються помірними. Основні витрати включають:
- Оренда житла ≈ 450 євро
- Харчування ≈ 200 євро
- Комунальні послуги ≈ 150 євро
- Транспорт ≈ 30 євро
- Освіта ≈ 200 євро
- Додаткові витрати ≈ 400 євро
Румунія - одна з найдешевших країн Європи, де комфортне життя можливе за 1400 євро на місяць.
Польща
Польща є популярним напрямком для трудових мігрантів завдяки стабільній економіці та відносно низькій вартості життя. Тут багато доступних супермаркетів і мережевих магазинів, що дозволяє заощадити на продуктах та товарах першої потреби. Основні витрати:
- Оренда житла ≈ 500 євро
- Харчування ≈ 190 євро
- Комунальні послуги ≈ 120 євро
- Транспорт ≈ 30 євро
- Освіта ≈ 200 євро
- Додаткові витрати ≈ 500 євро
Щоб комфортно жити в Польщі без соцвиплат, потрібно мати дохід від 1500 євро на місяць.
Іспанія
Іспанія відома приємним середземноморським кліматом, що робить її одним із найпривабливіших місць для проживання в Європі. У великих містах, таких як Барселона і Мадрид, ціни значно вищі, ніж у менш популярних регіонах. Ось середні щомісячні витрати:
- Оренда житла ≈ 800 євро
- Харчування ≈ 250 євро
- Комунальні послуги ≈ 140 євро
- Транспорт ≈ 45 євро
- Освіта ≈ 800 євро
- Додаткові витрати ≈ 1000 євро
Комфортне життя в Іспанії потребує мінімум 3000 євро на місяць.
Італія
Італія приваблює не тільки своєю культурною спадщиною, а й широкими можливостями для працевлаштування у сфері обслуговування та будівництва. Проте, вартість життя в північних містах, таких як Мілан або Венеція, значно вища, ніж на півдні країни. Бюджет на місяць включає:
- Оренда житла ≈ 1000 євро
- Харчування ≈ 300 євро
- Комунальні послуги ≈ 150 євро
- Транспорт ≈ 45 євро
- Освіта ≈ 800 євро
- Додаткові витрати ≈ 1000 євро
Для комфортного проживання в Італії потрібно заробляти від 3200 євро.
Рівень витрат на життя у різних країнах Європи відрізняється доволі сильно (фото: Freepik.com)
Німеччина
Німеччина славиться високою якістю життя, але рівень витрат тут також доволі значний. У столичних районах, таких як Берлін і Мюнхен, вартість оренди може бути значно вищою, ніж у менших містах. Основні витрати:
- Оренда житла ≈ 1000 євро
- Харчування ≈ 300 євро
- Комунальні послуги ≈ 200 євро
- Транспорт ≈ 85 євро
- Освіта ≈ 800 євро
- Додаткові витрати ≈ 1000 євро
Щоб не залежати від соцдопомоги, потрібно заробляти щонайменше 3300 євро на місяць.
Норвегія
Норвегія має один із найвищих рівнів життя у світі, що зумовлено стабільною економікою та соціальними гарантіями. Однак продукти, послуги та оренда житла тут значно дорожчі, ніж у більшості інших країн Європи. Основні витрати:
- Оренда житла ≈ 1000 євро
- Харчування ≈ 550 євро
- Комунальні послуги ≈ 200 євро
- Транспорт ≈ 80 євро
- Освіта ≈ 800 євро
- Додаткові витрати ≈ 1000 євро
Мінімальний дохід для комфортного життя в Норвегії - 3600 євро.
Франція
Франція є одним із найдорожчих місць для проживання в Європі, особливо в таких містах, як Париж і Ліон. Якщо ви плануєте жити в менш урбанізованих регіонах, витрати можуть бути трохи нижчими. Основні витрати:
- Оренда житла ≈ 1800 євро
- Харчування ≈ 350 євро
- Комунальні послуги ≈ 200 євро
- Транспорт ≈ 75 євро
- Освіта ≈ 800 євро
- Додаткові витрати ≈ 1000 євро
Щоб комфортно жити у Франції, потрібно мати дохід не менше 4200 євро.
Велика Британія
Велика Британія - одна з найдорожчих країн Європи, особливо у Лондоні, де витрати значно перевищують середньоєвропейські показники. Додатково варто враховувати високі податки. Основні витрати:
- Оренда житла ≈ 2000 євро
- Харчування ≈ 154 євро
- Комунальні послуги ≈ 238 євро
- Транспорт ≈ 119 євро
- Освіта ≈ 1000 євро
- Додаткові витрати ≈ 1000 євро
Щоб жити у Великій Британії без соцдопомоги, потрібно заробляти від 4500 євро на місяць.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Forbes та Visit Ukraine.