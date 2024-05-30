Життя розпочалося у Львові. Якою була позиція Заворотнюк щодо України

Заворотнюк та війна в Україні

З 2014 року Заворотнюк не висловлювалася прямо про війну в Україні. А з 2022-го, зважаючи на все, їй було "не до політики". При цьому вона із задоволенням працювала з російськими зірками, які підтримують Путіна та вторгнення до України.

На початку 2022 року в росЗМІ з'явилася інформація, що Заворотнюк нібито висловила підтримку РФ і політику Кремля щодо України.

Однак офіційних підтверджень цей "вкид" пропагандистів не знайшов.

Анастасія Заворотнюк у ролі няні Вікі (фото: pinterest.com)

При цьому слід зазначити, що в ролі няні Вікі Заворотнюк ще в середині 00-х, коли в Україні була Помаранчева революція, героїня "Моей прекрасной няни" говорила в різних серіях таке:

"Я самая большая фанатка российского президента"

"Оранжевый сейчас в моде на Украине"

"Максим Викторович, вашей дочери Маше нужна вышиванка - то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединение".

Заворотнюк та Зеленський

Заворотнюк та Володимир Зеленський були колись друзями. Актриса неодноразово брала участь у шоу "Кварталу 95", знімалася із нинішнім президентом України у фільмах.

Володимир Олександрович разом із дружиною Оленою навіть гостювали у "прекрасной няни". Це було ще до початку війни.

Зеленський та Заворотнюк на шоу "Вечірній Київ" (фото: detector.media)

Коли Зеленський став президентом України, Заворотнюк дуже тепло привітала його із вступом на нову посаду.

"Володя, я знаю, який ти невтомний і захоплений трудоголік на майданчику, як ти включаєшся на 100% у кожне завдання, яке стоїть перед тобою. Я щиро рада, що ти виходиш на абсолютно новий рівень, що ти вже здобув таку велику і важливу перемогу. Бажаю з усією властивою тобі енергією, віддачею та правдивістю існувати у цьому новому статусі, стати справжнім благом для своєї країни та народу, який тобі довірився! - написала Заворотнюк в Instagram.

Заворотнюк та Зеленський (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк та Крим

За словами актриси, в Ялті їй було завжди добре, адже в цьому місті вона "відчувала своє коріння".

2007 року вона разом зі своїм чоловіком Петром Чернишевим відкрила в Ялті ковзанку, на якій проходили льодові шоу за участю зірок фігурного катання. Проте працювала локація недовго.

Через рік "прекрасная няня" таємно повінчалася з Чернишевим у Форосі в храмі Воскресіння Христового.

У цьому ж місті вона володіла двома квартирами, які її родина змушена була продати у 2018 році через фінансові проблеми.

Анастасія Заворотнюк із чоловіком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Також саме в Ялті Заворотнюк мала розбірки з екс-нардепом Євгеном Червоненком, з яким вони не могли розділити свої бізнесові проекти - він домагався демонтажу ковзанки заради проведення ралі.

У Криму Заворотнюк допомагала знедоленим дітям та мріяла "організувати фонд якийсь і збудувати дитячий будинок, людина на сто, щоб хоча б раз на тиждень обов'язково туди приїжджати, спілкуватися та наповнювати своєю енергією конкретних дітей".

Слід зазначити, що Заворотнюк в інтерв'ю українським ЗМІ завжди до 2014 року говорила, що поважає "політичні кордони".

І хоча публічно вона не висловлювалася про війну, проте після початку війни вона їздила на гастролі до окупованого Криму. Зокрема, у лютому 2017 року вона зіграла у комедії "Третий лишний" у Сімферополі та Севастополі, після чого артистку помістили до бази "Миротворця".

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк та українці

До 2009 року актриса прилітала до Києва на зйомки щомісяця. Столиця України та місцеві жителі їй дуже подобалися. Однак говорила вона і про "мінуси" міста.

"Пробки у вас теж жахливі на дорогах", - говорила вона в одному з інтерв'ю.

А загалом мегаполіс їй подобався.

"Київ дуже теплий, харизматичний, яскравий, модний... Не я одна це наголошую. До того ж, настільки гостинний - у мене тут зав'язалося дуже багато близьких дружніх, товариських, приятельських стосунків. Приїжджаю - дзвоню всім одразу, ми завжди дуже раді чути і бачити один одного. Зустрічаємося, обговорюємо все на світі. Для мене це дуже важливо, бо тут моє перебування схоже на життя. Це чудово!" - сказала Заворотнюк журналістам газети "Сегодня" у 2009 році.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Цікаво, що життя майбутньої кіно- та телезірки зародилося у Львові. Хоча народилася вона в російській Астрахані.

"Моє прізвище Заворотнюк і почалося моє життя у Львові... Це справа моїх батьків - вони там були, а я там почалася. Львів - як би моє передбатьківщина", - говорила Анастасія.

Про українську мову вона висловлювалася так: "Я як собака - все розумію, та шкода - сказати, не все можу".

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Дочка Заворотнюк "за мир у всьому світі"

Анастасія лише казала, що "любить Україну, любить Россі, комфортно почувається в США" (у Нью-Йорку у неї з чоловіком є дві квартири).

А ось її дочка Анна нашу країну, зважаючи на все, ненавидить. Вона неодноразово їздила до окупованого Криму, своїм мовчанням підтримує вбивства мирних громадян російськими ракетами.

При цьому у РФ вона не живе, а віддає перевагу ОАЕ та іншим цивілізованим країнам.

У березні 2022-го вона заявила, що різниці між українцями та росіянами немає.

"Я за мир у всьому світі і за те, щоб люди жили свої життя без війни, без страждань та втрат. Нехай мир настане якнайшвидше. Про це треба молити Бога", - писала Аня в Instagram.

Анастасія Заворотнюк та її дочка Анна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Що відомо про смерть Заворотнюк

В останні роки Заворотнюк боролася з гліобластомою - раком головного мозку (докладніше про цю хворобу читайте у нашому попередньому матеріалі).

Анастасія зникла з екранів і перестала виходити на публіку у 2018 році, а вже за рік з'явилася інформація про її хворобу.

Навесні 2020-го росЗМІ писали, що актриса йде на поправлення завдяки технології лікування раку онколітичними вірусами, яку застосували для Заворотнюка. У тому ж році вона пройшла лікування експериментальною вакциною на основі імунних клітин, яку виробляють індивідуально для кожного хворого.

Наприкінці 2023 року Заворотнюк пройшла курс дорогого лікування, але хвороба не відступала.

Два тижні тому стан актриси різко погіршився. Актриси не стало в ніч проти 30 травня у віці 53 років. У неї залишилися двоє дорослих дітей - 28-річна Анна та 23-річний Майкл, а також шестирічна донька Міла.