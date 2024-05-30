Жизнь началась во Львове. Какой была позиция Заворотнюк по отношению к Украине

Анастасия Заворотнюк, которая умерла 30 мая, наиболее прославилась благодаря сериалу "Моя прекрасная няня". Там она сыграла няню Вику, которая приехала в Москву из украинского Мариуполя.
Что актриса говорила про Украину, что ее связывало с нашей страной и как она относилась к украинцам - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)
С 2014 года Заворотнюк не высказывалась прямо про войну в Украине. А с 2022-го, судя по всему, ей было "не до политики". При этом она с удовольствием работала с российскими звездами, которые поддерживают Путина и вторжение в Украину.
В начале 2022 года в росСМИ появилась информация, что Заворотнюк якобы выразила поддержку РФ и политике, проводимой Кремлем, по отношению к Украине.
Однако официальных подтверждений этот "вброс" пропагандистов не нашел.
Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики (фото: pinterest.com)
При этом следует отметить, что в роли няня Вики Заворотнюк еще в середине 00-х, когда в Украине была Оранжевая революция, героиня "Моей прекрасной няни" говорила в разных сериях следующее:
Заворотнюк и Владимир Зеленский были когда-то друзьями. Актриса неоднократно принимала участие в шоу "Квартала 95", снималась с нынешним президентом Украины в фильмах.
Владимир Александрович вместе с женой Еленой даже гостили у "прекрасной няни". Было это еще до начала войны.
Зеленский и Заворотнюк на шоу "Вечерний Киев" (фото: detector.media)
Когда Зеленский стал президентом Украины, Заворотнюк очень тепло поздравила его с вступлением на новую должность.
"Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Успехов! Поздравляю!" - написала Заворотнюк в Instagram.
Заворотнюк и Зеленский (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
По словами актрисы, в Ялте ей было всегда хорошо, ведь в этом городе она "чувствовала свои корни".
В 2007 году она вместе со своим мужем Петром Чернышевым открыла в Ялте каток, на котором проходили ледовые шоу с участием звезд фигурного катания. Однако проработала локация недолго.
Годом спустя "прекрасная няня" тайно венчалась с Чернышевым в Форосе в храме Воскресения Христова.
В этом же городе она владела двумя квартирами, которые ее семья была вынуждена продать в 2018 году из-за финансовых проблем.
Анастасия Заворотнюк с мужем (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Также именно в Ялте у Заворотнюк были разборки с экс-нардепом Евгением Червоненко, с которым они не могли разделить свои бизнесовые проекты - он добивался демонтажа катка ради проведения ралли.
В Крыму Заворотнюк помогала обездоленным детям и мечтала "организовать фонд какой-то и построить детский дом, человек на сто, чтобы хотя бы раз в неделю обязательно туда приезжать, общаться и наполнять своей энергией конкретных детей".
Нужно отметить, что Заворотнюк в интервью украинским СМИ всегда до 2014 года говорила, что уважает "политические границы".
И хотя публично она не высказывалась про войну, однако после начала войны она ездила на гастроли в оккупированный Крым. В частности, в феврале 2017 года она сыграла в комедии "Третий лишний" в Симферополе и Севастополе, после чего артистку поместили в базу "Миротворца".
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
До 2009 года актриса прилетает в Киев на съемки каждый месяц. Столица Украины и местные жители ей очень нравились. Однако говорила она и о "минусах" города.
"Пробки у вас тоже ужасные на дорогах", - говорила она в одном из интервью.
В целом же мегаполис ей нравился.
"Киев очень теплый, харизматичный, яркий, модный... Не я одна это отмечаю. К тому же, настолько гостеприимный - у меня тут завязалось очень много близких дружеских, товарищеских, приятельских отношений. Приезжаю - звоню всем сразу, мы всегда безумно рады слышать и видеть друг друга. Встречаемся, обсуждаем все на свете. Для меня это очень важно, потому что здесь мое пребывание похоже на жизнь. Это здорово!" - сказала Заворотнюк журналистам газеты "Сегодня" в 2009 году.
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Интересно, что жизнь будущей кино- и телезвезды зародилась во Львове. Хотя появилась на свет она в российской Астрахани.
"Моя фамилия Заворотнюк и началась моя жизнь во Львове... Это дело моих родителей - они там были, а я там началась. Львов - как бы моя предродина", - говорила Анастасия.
Про украинский язык она высказывалась так: "Я как собака - все понимаю, да жалко - сказать, не все могу".
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Анастасия всегода говорила, что "любит Украину, любит Росси, комфортно себя чувствует в США" (в Нью-Йорке у нее с мужем есть две квартиры).
А вот ее дочь Анна нашу страну, судя по всему, ненавидит. Она неоднократно ездила в оккупированный Крым, своим молчанием поддерживает убийства мирных граждан российскими ракетами.
При этом в РФ она не живет, а предпочитает ОАЭ и другие цивилизованные страны.
В марте 2022-го она заявила, что разницы между украинцами и россиянами нет.
"Я за мир во всем мире и за то, чтобы люди жили свои жизни без войн, без страданий и потерь. Пусть мир наступит как можно скорее. Об этом надо молить Бога", - писала Аня в Instagram.
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)
В последние годы Заворотнюк боролась с глиобластомой - раком головного мозга (подробнее об этой болезни читайте в нашем предыдущем материале).
Анастасия пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, а уже через год появилась информация о ее болезни.
Весной 2020-го росСМИ писали, что актриса идет на поправку благодаря технологии лечения рака онколитическими вирусами, которую применили для Заворотнюк. В том же году она прошла лечение экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, которую создают индивидуально для каждого больного.
В конце 2023 года Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.
Две недели назад состояние актрисы резко ухудшилось. Актрисы не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. У нее остались двое взрослых детей - 28-летняя Анна и 23-летний Майкл, а также шестилетняя дочь Мила.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунты Анастасии Заворотнюк и ее дочери Анны, медиа "Яктитам", сайт газеты "Сегодня", Википедия, сайт "Миротворец", Telegram-канал SHOT.