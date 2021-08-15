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Под Житомиром дети в погоне за лайками издевались над собакой

Автор: Роман Мирончук

В селе Солотвин Житомирской области дети издевались над собакой в погоне за лайками в Instagram. В сети появилось видео, на котором дети бросают собаку в воду и снимают это все на телефон.

Об этом инциденте рассказала Ирина Мурга в Instagram.

По ее словам, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет пгт Коцюбинское.

"Первое, что мы сейчас сделаем - напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих ублюдков (и той что кидала и тех, что снимали видео)", - написала Ирина.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Мне просто страшно подумать, что они сделали со второй собакой;
  • Очень жаль, что их вырастили такими бессердечными;
  • За свои поступки каждый должен отвечать и отвечать по закону!!! Пока все это остается безнаказанным, люди ничего не бояться и будут продолжать издеваться над животными…
  • А что дальше будет? Такая жестокость;
  • Это шок;
  • Бессердечные дети, их родителей обязательно настигнет расплата, за то, что не воспитали людьми... В старости будут биты и выкинуты, возможно это даже будут снимать на видео. Я поражаюсь пофигизму, недородители рожают и все! Зачем ??? Портить жизнь другим, нормальным?

Напомним, в Одессе разгорелся скандал из-за живодеров, которые заморили голодом 40 котят.

Мы также писали о том, что в Киеве мужчина выбросил из окна кошку и четырех котят.

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Житомир