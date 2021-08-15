Под Житомиром дети в погоне за лайками издевались над собакой

По ее словам, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет пгт Коцюбинское.

"Первое, что мы сейчас сделаем - напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих ублюдков (и той что кидала и тех, что снимали видео)", - написала Ирина.

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