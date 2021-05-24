В Одессе разгорелся скандал из-за живодеров: заморили голодом 40 котят

В Одессе живодеры заморили голодом почти 40 котят. Они забирали животных для продажи, но при этом не заботились о них и тратили все средства на собственные нужды.

Женщина сообщила, что в Одессе обнаружили семью, которая ведет асоциальный образ жизни и издевается над животными. Они брали у горожан котят от домашних кошек для продажи, а также средства на корм. Людям они обещали продать животных на рынке "Староконный", но при этом часть из них погибла.

По данным от очевидцев известно, что котят они не кормили и не поили. А все вырученные средства от хозяев тратили на свои собственные нужды.

Зоозащитники смогли попасть в квартиру и то, что они увидели, повергло их в шок. В помещении находились десятки кошачьих трупов, которые разлагались в собственных испражнениях. Те животные, которые выжили, находились в страшном состоянии – они обезвожены, напуганы и почти не двигались.

По данным Кузиковой, преступникам отдали на продажу более 60 животных и живых осталось только 26.

"Помогите спасти оставшихся из 62 (может и больше) 26 живых малышей, остальные – трупы. Помогите наказать мразей, убивающих годами сотни маленьких, ни в чем не повинных душ. У меня была истерика от увиденного", - написала зоозащитница.

Она добавила, что такой "бизнес" процветает годами и неизвестно, сколько животных было погублено за эти годы. Виновными она называет не только живодеров, но и тех, кто не хочет стерилизовать своих домашних животных и отдает котят на верную смерть живодерам.

Волонтеры забрали живых животных в клинику, 12 из них сейчас находится под капельницами. Начат сбор средств для спасения животных и составлено заявление в полицию.