В Киеве мужчина выбросил из окна кошку и четырех котят: теперь ему "светит" до 8 лет
В Киеве задержали 42-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными. Из своей квартиры на седьмом этаже на Троещине он выбросил кошку и четырех ее котят.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.
Правоохранителям об инциденте сообщили соседи.
"В дежурную часть Деснянского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака", - указано в сообщении.
Прибыв на место, полицейские установили квартиру подозреваемого. Ее хозяин сразу открыл им дверь и не стал отпираться от содеянного.
По словам мужчины, во время игры, кошка больно поцарапала ему руку. Поэтому он выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа.
В результате падения четыре животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной клинике.
Полицейские в Киеве задержали живодера (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Злоумышленник получил обвинение по ст. 299 ч. 3 (жестокое обращение с животными) и ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщали ранее, под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина.
Напомним, недавно украинцы раскрыли живодера, который под маской благотворителя забирал бездомных животных.