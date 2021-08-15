Під Житомиром діти в гонитві за лайками знущалися з собаки

У селі Солотвин Житомирської області діти знущалися з собаки в гонитві за лайками в Instagram. У мережі з'явилося відео, на якому діти кидають собаку в воду і знімають це все на телефон.

За її словами, дівчинка, яка так грубо поводиться з твариною, живе смт Коцюбинське.

"Перше, що ми зараз зробимо - напишемо заяву в поліцію за фактом пропаганди і жорстокого поводження з тваринами! Також збираємо всю інформацію про те, що за собачка на відео і яка її доля після дій цих виродків (і тієї що кидала і тих, що знімали відео)", - написала Ірина.

Користувачі мережі прокоментували це.