Без житла, зате з новим пляжем. Окупанти в Маріуполі пробили чергове дно маразматичною ідеєю

Без житла, зате з новим пляжем

"В окупованому місті досі багато будинків аварійні - не мають опалення, електропостачання. Але замість того, щоб відновити житло для маріупольців, окупанти вирішили видати план "реконструкції" набережної", - йдеться у повідомленні міськради.

У місцевих пабліках з’явилася візуалізація ідей окупантів. Так на пляжі хочуть встановити лавки та навіси від сонця. Також на зображеннях плану реконструкції немає зелених насаджень.

"До того ж псевдоархітектори пропонують зробити бетонну огорожу між пляжем та залізничною колією", - додають у міськраді.

Візуалізація плану реконструкції пляжу (фото: t.me/mariupolrada)

Реакція маріупольців

Місцеві жителі плани окупантів сприйняли негативно й засипали їх коментарями із критикою.

Що пишуть маріупольці:

навіть візуалізація не блищить ніякою цікавою концепцією

а людей вони запитали: чи потрібні їм ці бетонні огорожі та доріжки. Я хочу відпочивати не на бетоні, а на піску. Люди для них - бидло, яке має жити за їхніми забаганками. Два роки живемо без опалення, у смітті, у розрусі, зате засмагатимемо на бетонному пірсі...

в архітектора явно фантазії мало

якась страшна візуалізація

Нагадаємо, що до великої війни у Маріуполі провели міжнародний конкурс ідей для архітекторів. Команди з різних країн запропонували свої проекти. У 2021 році було обрано переможця.

За цим проектом на пляжі мали створити ферми мідій, річковий порт, фуд-корт з морепродуктами. Залишити вагони по крайній залізничній гілці, як атмосферну невіддільну частину цієї території і використовувати їх як кафе, магазини, пункти прокату. Також на пляжі мали облаштувати комфортні та сучасні зони відпочинку, які б захищали від сонця та зелені зони. Але всі ці плани, так само як і місто, зруйнували росіяни.