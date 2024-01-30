Без житла, зате з новим пляжем. Окупанти в Маріуполі пробили чергове дно маразматичною ідеєю

Російські окупанти планують реконструювати набережну у знищеному Маріуполі. Загарбники оприлюднили проект, але місцеві його не оцінили.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.
"В окупованому місті досі багато будинків аварійні - не мають опалення, електропостачання. Але замість того, щоб відновити житло для маріупольців, окупанти вирішили видати план "реконструкції" набережної", - йдеться у повідомленні міськради.
У місцевих пабліках з’явилася візуалізація ідей окупантів. Так на пляжі хочуть встановити лавки та навіси від сонця. Також на зображеннях плану реконструкції немає зелених насаджень.
"До того ж псевдоархітектори пропонують зробити бетонну огорожу між пляжем та залізничною колією", - додають у міськраді.
Місцеві жителі плани окупантів сприйняли негативно й засипали їх коментарями із критикою.
Що пишуть маріупольці:
Нагадаємо, що до великої війни у Маріуполі провели міжнародний конкурс ідей для архітекторів. Команди з різних країн запропонували свої проекти. У 2021 році було обрано переможця.
За цим проектом на пляжі мали створити ферми мідій, річковий порт, фуд-корт з морепродуктами. Залишити вагони по крайній залізничній гілці, як атмосферну невіддільну частину цієї території і використовувати їх як кафе, магазини, пункти прокату. Також на пляжі мали облаштувати комфортні та сучасні зони відпочинку, які б захищали від сонця та зелені зони. Але всі ці плани, так само як і місто, зруйнували росіяни.
Раніше ми писали про те, що росіяни в Маріуполі "відновили СРСР" і долучають до нього школярів.
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