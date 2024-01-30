В окупованому Донецьку замайорів український прапор (фото)
У тимчасово окупованому росіянами Донецьку підняли український прапор на будівлі міської адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на радника міського мера Маріуполя Петра Андрющенко.
Що відомо про український прапор у Донецьку
Так, на одній з будівель окупованого міста на самісінькому даху майорить український прапор. Це справа рук партизанів.
"У тимчасово окупованому місті Донецьк місцеві партизани підняли український прапор", - написав Андрющенко та опублікував світлину.
У Донецьку замайорів український прапор (фото: Петро Андрющенко)
Зазначимо, що вивішування прапорів - один із проявів громадянського супротиву окупаційній владі та сподівання, що в майбутньому місто повернеться до України.
Нагадаємо, що Залужний звернувся до воїнів з сильною заявою, від якої мурашки по тілу.
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