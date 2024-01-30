Знову пробили дно. Росіяни в Маріуполі "відновили СРСР" і долучають до нього школярів

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі відновили так званий "комсомол", що походить з радянського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис радника мера міста Петра Андрющенка в його Telegram -каналі.

"Дно дна. У Маріуполі відновили "комсомол". Реально та без перебільшення. Цензурні коментарі на цьому закінчено. Тому, що просто повний п*здець", - написав Андрющенко.

Він додав фото та відео з тимчасово окупованого міста. На відео школярі проводять "літературний вечір на честь 7 листопада". Додамо, що в цей день в СРСР відзначали День Великої Жовтневої соціалістичної революції.

РосЗМІ почали писати про те, що "комсомольський рух у Маріуполі" прибрав біля радянських пам'яток і підняв прапор, який нібито не майорів уже 30 рік.

У тимчасово окупованому Маріуполі "відновили" комсомольський рух (фото: t.me/andriyshTime)

Проте Петро Андрющенко заперечує.

"Останній комсомольський прапор в Маріуполі зник одночасно з перейменуванням Жданова в Маріуполь. Тобто у 1989 році. Тому цієї ганчірки не було в місті не 30 років, а значно більше", - додав він.

Довідка

Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді (ВЛКСМ), або Комсомол - це комуністичний молодіжний рух в СРСР, скорочення від "комуністичний союз молоді".

У жовтні 1918 для об'єднання та організаційного оформлення юнацького руху скликано З'їзд організацій молоді, що й заклав підвалини молодіжного комуністичного руху в Росії.

З'їзд об'єднав розрізнені союзи молоді в загальноросійську організацію з єдиним центром. На з'їзді ухвалено основні принципи програми й статут Російського комуністичного союзу молоді.

Головне завдання "комсомольців" - "боротьба за проведення політики Комуністичної партії".