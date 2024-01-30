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Без жилья, зато с новым пляжем. Оккупанты в Мариуполе пробили очередное дно маразматической идеей

Как будет выглядеть новый пляж окупантов (фото: t.me/mariupolrada)
Автор: Василина Копытко

Российские оккупанты планируют реконструировать набережную в уничтоженном Мариуполе. Захватчики показали проект, но местные его не оценили.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Без жилья, зато с новым пляжем

"В оккупированном городе до сих пор многие дома аварийные - нет отопления, электроснабжения. Но вместо того, чтобы восстановить жилье для мариупольцев, оккупанты решили выдать план "реконструкции" набережной", - говорится в сообщении горсовета.

В местных пабликах появилась визуализация идей оккупантов. Так на пляже хотят установить скамейки и навесы от солнца. Также на изображениях плана реконструкции нет зеленых насаждений.

"К тому же псевдоархитекторы предлагают сделать бетонное ограждение между пляжем и железнодорожным путем", - добавляют в горсовете.

Визуализация плана реконструкции пляжа (фото: t.me/mariupolrada)

Реакция мариупольцев

Местные жители планы оккупантов восприняли негативно и засыпали их комментариями с критикой.

Что пишут мариупольцы:

  • даже визуализация не блестит никакой интересной концепцией
  • а людей они спросили: нужны ли эти бетонные ограждения и дорожки. Я хочу отдыхать не на бетоне, а на песке. Люди для них - быдло, которое должно жить по их прихотям. Два года живем без отопления, в мусоре, в разрухе, зато будем загорать на бетонном пирсе...
  • у архитектора явно фантазии мало
  • какая-то страшная визуализация

Напомним, что еще до большой войны в Мариуполе провели международный конкурс идей для архитекторов. Команды из разных стран представили свои проекты. В 2021 году был выбран победитель.

По этому проекту на пляже должны были создать фермы мидий, речной порт, фуд-корт с морепродуктами. Оставить вагоны по крайней железнодорожной ветке как атмосферную неотделимую часть этой территории и использовать их в качестве кафе, магазинов, пунктов проката. Также на пляже должны были обустроить комфортные и современные зоны отдыха, которые защищали бы от солнца и зеленые зоны. Но все эти планы, равно как и город, разрушили россияне.

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