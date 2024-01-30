Без жилья, зато с новым пляжем. Оккупанты в Мариуполе пробили очередное дно маразматической идеей

Российские оккупанты планируют реконструировать набережную в уничтоженном Мариуполе. Захватчики показали проект, но местные его не оценили.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.
"В оккупированном городе до сих пор многие дома аварийные - нет отопления, электроснабжения. Но вместо того, чтобы восстановить жилье для мариупольцев, оккупанты решили выдать план "реконструкции" набережной", - говорится в сообщении горсовета.
В местных пабликах появилась визуализация идей оккупантов. Так на пляже хотят установить скамейки и навесы от солнца. Также на изображениях плана реконструкции нет зеленых насаждений.
"К тому же псевдоархитекторы предлагают сделать бетонное ограждение между пляжем и железнодорожным путем", - добавляют в горсовете.
Местные жители планы оккупантов восприняли негативно и засыпали их комментариями с критикой.
Что пишут мариупольцы:
Напомним, что еще до большой войны в Мариуполе провели международный конкурс идей для архитекторов. Команды из разных стран представили свои проекты. В 2021 году был выбран победитель.
По этому проекту на пляже должны были создать фермы мидий, речной порт, фуд-корт с морепродуктами. Оставить вагоны по крайней железнодорожной ветке как атмосферную неотделимую часть этой территории и использовать их в качестве кафе, магазинов, пунктов проката. Также на пляже должны были обустроить комфортные и современные зоны отдыха, которые защищали бы от солнца и зеленые зоны. Но все эти планы, равно как и город, разрушили россияне.
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