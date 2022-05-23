Жительница Мариуполя показала квартиру после оккупантов: в туалет лучше даже не заглядывать

Жительница оккупированного Мариуполя показала, во что рашисты превратили ее квартиру, в которой обустроили свой "штаб".

Начинается видео с кухни, на которую даже трудно пробраться через разбросанные коробки из сухпайков, пустые бутылки, какие-то коробки, посуду. Это все на столах, полу...

А вот туалет показали зря. Туда лучше не смотреть, ведь унитаз загажен фекалиями.

По квартире вывернута мебель, в спальне страшный беспорядок - все шкафы открыты, вещи из них выбросили.

То же самое и в гостиной. Даже подвесной потолок мозолил оккупантам. Чтобы понять, что это за диковинка, они его просто сорвали.