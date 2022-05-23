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Жительница Мариуполя показала квартиру после оккупантов: в туалет лучше даже не заглядывать

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Маріуполь, Понедельник 23 мая 2022 14:48
Жительница Мариуполя показала квартиру после оккупантов: в туалет лучше даже не заглядывать Кодаж РБК-Украина: Жительница Мариуполя показала свою квартиру после оккупантов
Автор: Светлана Мащенко

Жительница оккупированного Мариуполя показала, во что рашисты превратили ее квартиру, в которой обустроили свой "штаб".

Видеопутешествие "русским миром" разместили в сети.

Начинается видео с кухни, на которую даже трудно пробраться через разбросанные коробки из сухпайков, пустые бутылки, какие-то коробки, посуду. Это все на столах, полу...

А вот туалет показали зря. Туда лучше не смотреть, ведь унитаз загажен фекалиями.

По квартире вывернута мебель, в спальне страшный беспорядок - все шкафы открыты, вещи из них выбросили.

То же самое и в гостиной. Даже подвесной потолок мозолил оккупантам. Чтобы понять, что это за диковинка, они его просто сорвали.

Отметим, что в Мариуполе проходит ротация - оккупантов меняют на военных Росгвардии и кадыровцев, увеличивают количество блокпостов в городе и вокруг него.

Сейчас без прохождения фильтрационных лагерей из Мариуполя можно выехать в Бердянск.

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