ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мешканка Маріуполя показала квартиру після окупантів: в туалет краще навіть не заглядати

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 23 травня 2022 14:48
Мешканка Маріуполя показала квартиру після окупантів: в туалет краще навіть не заглядати Кодаж РБК-Україна: Мешканка Маріуполя показала свою квартиру після окупантів
Автор: Світлана Мащенко

Мешканка окупованого Маріуполя показала, на що рашисти перетворили її квартиру, в якій облаштували свій "штаб".

Відеоподрож "руськім міром" розмістили в мережі.

Починається відео з кухні, на яку навіть важко пробратися через розкидані коробки з сухпайків, пустих пляшок, якихось коробок, посуду. Це все на столах, підлозі...

А ось туалет показали дарма. Туди краще не дивитися, адже унітаз загиджений фекаліями.

По квартирі вивернуті меблі, в спальні страшний безлад - всі шафи відчинені, речі з них викинули.

Те ж саме й у вітальні. Навіть підвісна стеля муляла окупантам. Щоб зрозуміти, що це за дивина, вони його просто зірвали.

Зазначимо, що в Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадирівців, які збільшують кількість блокпостів в місті та навколо нього.

Наразі без проходження фільтраційних таборів з Маріуполя можна виїхати до Бердянська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність