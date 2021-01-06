Жители украинского села сделали ошеломляющую новогоднюю иллюминацию (видео)

В селе Петричанка, которое находится в Черновицкой области, местные жители серьезно подошли к новогодней иллюминации. Они очень постарались, чтобы их село выглядело действительно очень празднично.

Разноцветные гирлянды засняли на видео на домах, расположенных вдоль трассы. Об этом сообщает Obozrevatel.

Стоит отметить, что жители села украсили гирляндами не только свои дома, но и заборы, которые находятся вокруг них и даже деревья.

Видео праздничной иллюминации можно посмотреть по этой ссылке.

Село Петричанка, находится недалеко от границы с Румынией, известно двумя уникальными памятниками природы государственного значения.

Первый включает в себя ботанические, геологические, водные и другие объекты, которые имеют научную и культурную ценность. Второй - это 3 гектара леса, в котором сохранены уникальные для области насаждения мелколистной липы.

Напомним, в Харькове владельцы авто устроили грандиозный новогодний праздник и установили очередной рекорд. Водители выстроили свои машине в виде новогодней елки. При этом на такое праздничное "дерево" понадобилось 1065 автомобилей.

Ранее украинцев предупредили об опасностях, из-за которых новогодние праздники могут стать трагедией, поскольку существует риск получить увечья из-за неосторожного обращения с салютами, петардами и другой пиротехникой.