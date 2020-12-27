Украинцев предупредили о опасностях, из-за которых новогодняя ночь может стать трагедией

Новогодние огоньки и гирлянды являются источником опасности (иллюстративное фото: pixabay.com)

Новый год всегда ассоциируется с весельем, смехом и радостью. Однако иногда из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности происходят несчастные случаи, нередко даже летальные.

Издание Ukr.Media приводит, пять опасностей, которые подстерегают каждого в праздничный период.

Получить ожоги рук и лица, а иногда и остаться без части тела, существует риск из-за неосторожного обращения с салютами, петардами и другой пиротехникой. Перед покупкой такую новогоднюю "игрушку" следует тщательно изучить. Кроме того, пиротехнику ни в коем случае нельзя давать детям, людям в состоянии алкогольного опьянения и быть самому предельно внимательным.

Злоупотребление алкоголем - вторая опасность, которая подстерегает во время празднования. Для того, чтобы не случилось неприятностей, нужно рассчитать свое идеальное дозирование.

Также знать меру нужно с пищей. Многие сьеденных жареных и сладких блюд может негативно сказаться на самочувствии. Поэтому специалисты советуют не переедать и быть осмотрительным и салатами, которые быстро портятся. Ведь это дополнительный риск пищевого отравления.

Кроме того, к трагедии может привести прогулка нетрезвым. Пройтись по улице можно недолго и не самому, но запускать фейерверки, кататься с горки или на коньках, категорически запрещено, поскольку такие развлечения могут закончиться травмами.

Источником опасности, особенно для малышей, являются новогодние гирлянды и другие игрушки. Рекомендуется вешать стеклянные украшения в самые недоступные места на елке. Так, если дома есть ребенок, украшения из стекла на елку лучше не вешать или не разрешать своим чадам играть с ними.

Надо быть осторожным и с гирляндами. Для того, чтобы избежать короткого замыкания, нужно осматривать целостность лампочек и проводов. Иллюминацию следует держать как можно дальше от маленьких детей и домашних животных, которые могут перекусить провода.

Напомним, украинцам назвали важные правила о том, как не заразиться COVID-19 во время празднования Нового года.

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