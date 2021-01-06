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Жителі українського села зробили приголомшливу новорічну ілюмінацію (відео)

Автор: Роман Мирончук

У селі Петричанка, яке знаходиться в Чернівецькій області, місцеві жителі серйозно підійшли до новорічної ілюмінації. Вони дуже постаралися, щоб їхнє село виглядало дійсно дуже святково.

Різнокольорові гірлянди зняли на відео на будинках, розташованих уздовж траси. Про це повідомляє Obozrevatel.

Варто зазначити, що жителі села прикрасили гірляндами не тільки свої будинки, але і паркани, які знаходяться навколо них і навіть дерева.

Відео святкової ілюмінації можна подивитися за цим посиланням.

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Село Петричанка, знаходиться неподалік від кордону з Румунією, відомо двома унікальними пам'ятниками природи державного значення.

Перший охоплює ботанічні, геологічні, водні та інші об'єкти, які мають наукову та культурну цінність. Другий - це 3 гектари лісу, в якому збережені унікальні для області насадження дрібнолистої липи.

Нагадаємо, в Харкові власники авто влаштували грандіозне новорічне свято і встановили черговий рекорд. Водії виставили свої машини у вигляді новорічної ялинки. При цьому на таке святкове "дерево" знадобилося 1065 автомобілів.

Раніше українців попередили про небезпеку, через яку новорічні свята можуть стати трагедією, оскільки існує ризик отримати травму через необережне поводження з салютами, петардами та іншою піротехнікою.

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