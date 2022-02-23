ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)

Новина українською →
Краматорск, Среда 23 февраля 2022 23:00
Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото) Коллаж РБК-Украиа: в Краматорске провели массовую акцию за единство Украины
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске местные жители с государственными флагами и национальной символикой вышли на патриотический митинг за Украину на фоне новой угрозы нападения российских войск и обострения на фронте на Донбассе.

Фото и видео с мероприятия 23 февраля опубликованы в пресс-службе Краматорского городского совета и в сети.

Массовая акция состоялась в центре города, и собрала гражданских, военных, представителей органов самоуправления.

Как видно на снимках, на митинг вышло большое количество людей. Жители Краматорска исполняли гимн Украины, стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги "Краматорск - это Украина!", "Нет войне", "Украина за мир", "Мы за мир" и прочими.

Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)

Массовая патриотическая акция в Краматорске (фото: krm.gov.ua)

Акция на центральной площади Краматорска была приурочена к "Марафону единения", что стартовал 16 февраля в новый праздник День единения.

"Основная идея этого марафона в том, чтобы показать миру единство украинского народа на фоне военной угрозы", - отметили в горсовете.

Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)

В Краматорске провели акцию за единство Украины и против российской агрессии (фото: krm.gov.ua)

Видео: жители Краматорска поют гимн Украины на патриотической акции 23 февраля

Как сообщалось, 22 февраля подобная массовая патриотическая акция была проведена в Мариуполе, который находится всего в нескольких километрах от линии разграничения и недалеко от фронта, где оккупанты усилили обстрелы.

Также мы писали, что в Счастье, которое оккупанты обстреливали из артиллерии, местные жители посылали проклятия Путину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Краматорск Донбасс Вторжение России в Украину
LITE
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье