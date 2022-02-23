Жители Краматорска массово вышли на митинг за Украину: с флагами, лозунгами и гимном (видео, фото)

В Краматорске местные жители с государственными флагами и национальной символикой вышли на патриотический митинг за Украину на фоне новой угрозы нападения российских войск и обострения на фронте на Донбассе.

Фото и видео с мероприятия 23 февраля опубликованы в пресс-службе Краматорского городского совета и в сети.

Массовая акция состоялась в центре города, и собрала гражданских, военных, представителей органов самоуправления.

Как видно на снимках, на митинг вышло большое количество людей. Жители Краматорска исполняли гимн Украины, стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги "Краматорск - это Украина!", "Нет войне", "Украина за мир", "Мы за мир" и прочими.

Массовая патриотическая акция в Краматорске (фото: krm.gov.ua)

Акция на центральной площади Краматорска была приурочена к "Марафону единения", что стартовал 16 февраля в новый праздник День единения.

"Основная идея этого марафона в том, чтобы показать миру единство украинского народа на фоне военной угрозы", - отметили в горсовете.

В Краматорске провели акцию за единство Украины и против российской агрессии (фото: krm.gov.ua)

Видео: жители Краматорска поют гимн Украины на патриотической акции 23 февраля