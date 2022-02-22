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Мариуполь - это Украина! Местные вышли в центр города и поют гимн (видео)

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 22 февраля 2022 21:13
Мариуполь - это Украина! Местные вышли в центр города и поют гимн (видео) Фото: жители Мариуполя спели гимн Украины в центре города (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Жители города Мариуполь, который находится в Донецкой области на подконтрольной территории Украины, вышли на площадь возле Драмтеатра, чтобы поддержать свою страну. Люди принесли национальные флаги и спели гимн.

Видео акции в поддержку территориальной целостности Украины опубликовал онлайн-журнал "svoi.city" в Facebook.

"Это наш прифронтовой Мариуполь прямо сейчас! Горожане вышли на площадь возле Драмтеатра с украинскими флагами и поют гимн нашей страны!

Все - на волне заявлений России о признании "ДНР" и серьезной эскалации на линии столкновения. Жители еще раз напоминают, что Мариуполь - это Украина!" - говорится в сообщении.

На видео видно, как на площади собрались люди разных возрастов, и, положа руку на сердце, поют гимн Украины.

Пользователи сети поддержали такую акцию, и отметили, что местные жители молодцы, поскольку показывают свою позицию касательно территориально целостности нашей страны.

Мариуполь - это Украина! Местные вышли в центр города и поют гимн (видео)

Люди вышли в центр Мариуполя (фото: Telegram-канал RESSENTIMENT)

Мариуполь - это Украина! Местные вышли в центр города и поют гимн (видео)Мариуполь - это Украина! Местные вышли в центр города и поют гимн (видео)Мариуполь - это Украина! Местные вышли в центр города и поют гимн (видео)

Люди вышли в центр Мариуполя (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

На других видео видно, что люди также принесли с собой плакаты, на которых говорится, что Россия - это агрессор.

Напомним, глава ПЦУ митрополит Епифаний призвал украинцев бороться за свою государственность. Он также отдельно обратился к православным верующим, которые в Украине принадлежат к Московскому Патриархату.

Мы также писали о том, что в социальной службе рассказали, что делать тем, кто застрял на Донбассе, и куда обращаться.

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Мариуполь Донецкая область
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