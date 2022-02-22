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По Счастью бьют из артиллерии: местные жители шлют проклятия Путину (видео)

Новина українською →
Счастье, Вторник 22 февраля 2022 21:00
По Счастью бьют из артиллерии: местные жители шлют проклятия Путину (видео) Коллаж РБК-Украина: жители Счастья под огнем ругают Путина из-за нападения
Автор: Владимир Костырин

На Донбассе в городе Счастье, которое оккупационные войска продолжают обстреливать, местные жители шлют президенту РФ Владимиру Путину проклятия.

Об этом 22 февраля сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Он также опубликовал видео из города, где по жилым районам российско-террористические группировки ведут огонь, в том числе из артиллерии.

Отмечается, что жители Счастья из-за обстрелов вынуждены скрываться в подвалах. Людей могут эвакуировать из города, если ситуация продолжит обостряться.

Кадры сняты журналистом Егором Логиновым, который находится в населенном пункте и фиксирует происходящее.

На ролике показана женщина, которой пришлось забрать больного мужа из больницы, по которой бьет артиллерия. Она плачет и эмоционально высказывается о руководителе РФ, который решился на очередное нападение на Украину и отправил 21 февраля новые войска.

"В городе Счастье 11 тысяч человек скрываются в подвалах. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова предлагает эвакуировать жителей города на линии огня. Между тем местные шлют проклятия Путину", - говорится в публикации.

Видео: женщина в Счастье, которое обстреливают оккупанты 22 февраля

Между тем, рассказывает Логинов в своем Facebook, обстрелы Счастья не утихают. В городе крайне сложная ситуация - нет воды, отопления и света.

"Луганская ТЭС горит. Попали в трансформатор. Прилетело в здание МЧС возле КПВВ. Люди спешно уезжают семьями - у кого есть такая возможность. Город закрыт на въезде. Военные говорят, кроме арты прилетело несколько кассет градов. Я не эксперт - но мы хорошо слышали характерные приходы в окрестностях города", - пишет журналист.

Он также выложил в соцсети несколько видео, как по мирному городу ведут обстрелы, чтобы показать "немного русского мира".

Видео: город Счастье под обстрелом оккупантов 22 февраля

Напомним, сегодня при обстреле Счастья снаряд попал в жилой дом, оккупационные войска продолжают обстреливать жилые районы. Спецслужбы ждут, когда утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.

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Российская Федерация Донбасс Счастье
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