Жителі Краматорська масово вийшли на мітинг за Україну: з прапорами, гаслами і гімном (відео, фото)

У Краматорську місцеві жителі з державними прапорами і національною символікою вийшли на патріотичний мітинг за Україну на фоні нової загрози нападу російських військ і загострення на фронті на Донбасі.

Фото і відео з заходу 23 лютого опубліковані в прес-службі Краматорської міської ради та в мережі.

Масова акція відбулася в центрі міста, і зібрала цивільних, військових, представників органів самоврядування.

Як видно на знімках, на мітинг вийшла велика кількість людей. Жителі Краматорська виконували гімн України, стояли з плакатами, на яких були написані гасла "Краматорськ - це Україна!", "Ні війні", "Україна за мир", "Ми за мир" та іншими.

Масова патріотична акція у Краматорську (фото: krm.gov.ua)

Акція на центральній площі Краматорська була приурочена до "Марафону єднання", що стартував 16 лютого у нове свято День єднання.

"Основна ідея цього марафону в тому, щоб показати світу єдність українського народу на тлі військової загрози", - зазначили в міськраді.

У Краматорську провели акцію за єдність України та проти російської агресії (фото: krm.gov.ua)

Відео: жителі Краматорська співають гімн України на патріотичній акції 23 лютого