Жители Киева задыхаются от дыма и смога: причины ЧП и как избежать отравления

Жители многих районов Киева вторые сутки задыхаются от запаха гари
В Киеве и области в последние пару дней происходят масштабные пожары. Жители столицы задыхаются от запаха гари и смога, который можно увидет в воздухе столицы невооруженным глазом. Что горит, и как избежать серьезных последствий для здоровья - в материале Styler.
Особенно сильно страдают жители Харьковского массива, Оболони и Лесного массива.
Так, в среду, 11 сентября, произошло возгорание рынка Юность, неподалеку от метро "Лесная". Столб дыма был виден из нескольких районов на левом берегу столицы. В ГСЧС сообщили, что загорелась одна из торговых точек.
Пожар в Киеве (рынок Юность, фото: kiev.informator.ua)
Пожар в Киеве (рынок Юность, видео: YouTube/ДТП Kiev.ua)
А во вторник, 10 сентября, на левом берегу произошел крупный лесной пожар неподалеку от метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров. Работники лесного хозяйства рыли траншеи, чтобы огонь не распространялся дальше.
Пожар в Киеве (лес около метро "Лесная", фото: tsn.ua)
А жители Харьковского массива задыхаются от смога и дыма, который доносится от крупных пожаров на торфяниках и мусорных свалках.
Пожар в Бориспольском районе на несанкционированной свалке в селе Гнедин, произошел 10 сентября.
"По прибытию спасателями установлено, что горит 2 га травяного настила и мусора отдельными ячейками", - говорится в сообщении.
Пожар на свалке в Гнедине (фото: ГСЧС Киевской области)
А в среду, 11 сентября, произошло возгорание в аэропорту Борисполь. Сообщается, что что-то очень сильно горит в аэропорту Борисполь за терминалом В. По неофицальной версии горят склады.
Пожар в аэропорту Борисполь (фото: РБК-Украина)
А в социальных сетях пользователи сообщают, что у взлетно-посадочной полосы аэропорта в Борисполе загорелся мусор.
Пожар в аэропорту Борисполь (фото: Kyiv Live)
На Оболони, 11 сентября произошло возгорание в строящемся ЖК "Французский квартал 2":
Пожар в Киеве (Оболонь: фото, facebook.com/dtp.kiev.ua)
Пользователи сети жалуются на плохое самочувствие и возникновение аллергических реакций из-за смога.
Дарья Гераскина просит фиксировать уровень задымления, чтобы обращаться к властям.
Пожар в Киеве (скрин: facebook.com/Darya Geraskina)
"В городе второй день катастрофическая ситуация с качеством воздуха. Запах гари, удушливость, першит в горле, невозможно спать. Чистый воздух на карте - это показания от 0 до 50 пунктов. Все, что выше - очень плохо. А 150-170 на левом берегу - это вообще катастрофа", - пишет Тарас Кайдан и приводит карту загрязненности воздуха в столице.
Пожар в Киеве (скрин: facebook.com/taraskaidan)
В комментариях многие пользователи жалуются на неприятные последствия задымления воздуха в столице.
"Ощущение, как во время весенней аллергии, которой у меня нет", - пишет один из пользователей.
"Летел на самолете и над городом четко виден смог", - пишет комментатор.
"Не совсем понятно как запах гари, похожий на запах перегорелой гречки, связан с транспортом. Скорее торфяники горят, имхо", - пытается понять причину ЧП в Киеве пользователь соцсети.
Пожар в Киеве (скрин комментариев: facebook.com)
Кроме того, пользователи выкладывают собственные фотоотчеты, на которых четко видна серьезная задымленность.
Пожар в Киеве (фото: facebook.com)
Напомним, ранее мы писали о том, что в детском лагере на Прикарпатье вспыхнул пожар, который унес жизнь 17-летнего подростка.