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В аэропорту "Борисполь" произошел масштабный пожар

Новости » Происшествия    10.09.2019 - 18:51
В аэропорту "Борисполь" произошел масштабный пожар
Фото: пожар в Борисполе (РБК-Украина)

Причина пожара пока не известна

В аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что что-то очень сильно горит в аэропорту Борисполь за терминалом В.

Пресс-служба аэропорта о пожаре пока не сообщала.

По неофицальной версии горят склады.

Фото: пожар в Борисполе (РБК-Украина)

Напомним, в Прилуках вечером 9 сентября возник пожар на свалке. К тушению было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники с 12-й, 13-й Государственных пожарно-спасательных подразделений из города Прилуки. Огнем уничтожено мусор на площади около 1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, 5 сентября в селе Демидов Киевской области загорелась свалка с мусором. Горел мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га в отдельных районах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области произошел пожар на газовой скважине. Пожар произошел на одной из скважин при попытке несанкционированной врезки. Как сообщается, около часа ночи чрезвычайники получили информацию о возгорании на газовой скважине №121 вблизи села Анастасиевка в Роменском районе. Предварительно, пожар возник во время попытки несанкционированной врезки в скважину.

В Прилуках горит свалка В Киевской области горит стихийная свалка
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