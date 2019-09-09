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В Киевской области горит стихийная свалка

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 11:08
В Киевской области горит стихийная свалка
Ілюстативне фото (ГСЧС в Киевской области / УНИАН

Вблизи села Триполье горит свалка на площади около 1 га

В Киевской области спасатели ликвидируют возгорание на территории несанкционированной свалки на площади около 1 га. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар возник вблизи села Триполье Обуховского района.

К тушению привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

"9 сентября в 09:30 вблизи с. Триполье Обуховского района на территории несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 8 сентября в Святошинском районе столицы произошел пожар в одной из жилых многоэтажек, в результате чего погиб человек. Пожар возник в квартире на дев'пятом этаже жилого дома на проспекте Леся Курбаса. Прибыв на место происшествия спасатели эвакуировали из соседних квартир 30 жителей.

Кроме того, 5 сентября в селе Демидов Киевской области загорелась свалка с мусором. На место происшествия были направлены спасатели. По прибытию они установили, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га в отдельных районах.

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