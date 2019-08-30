В Киеве произошел масштабный пожар: все подробности и видео с места ЧП

В Киеве на Рембазе произошел взрыв и пожар (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дым от пожара был виден почти со всех точек Левого берега столицы

В Киеве произошел взрыв в Дарницком районе в промзоне на Рембазе - после чего начался серьезный пожар. Горели склады в районе улиц Н. Хвылевого и Полесской. В сети показали видео с места происшествия.

Инцидент произошел 30 августа утром. Столичные спасатели сообщили, что пожар уже полностью потушен, и рассказали подробности.

В Telegram-канале местного паблика опубликовали кадры с пожара.

В Киеве в промзоне на Рембазе произошел взрыв и пожар (Фото: скриншот)

"В этой зоне находятся нежилые помещения, склады. Прибыли пожарные", - говорится в сообщении.

Виден огромный столб черного клубящегося дыма, который поднимается в небо на десятки метров.

В Киеве на Рембазе произошел взрыв и пожар на складах (Видео: YouTube / Ivan Hrechyshkin)

"Что-то взорвалось в ангарах на Красном Хуторе, там где застройщики "чистят" склады", - написал автор ролика.

Также видео было опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

"Что-то очень серьезно пылает в промзоне на улице Полесской (Рембаза). Дым виден почти со всех точек Левого берега", - отмечается в сообщении.

В Киеве в Дарницком районе произошел взрыв и пожар (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, пожар уже потушен. Инцидент произошел на металлическом складском ангаре на ул. Николая Хвылевого, 1 в Дарницком районе.

Горел складской ангар размером 20х20 м, на площади 400 кв.м, где по предварительным данным хранились строительные материалы.

В 12:26 пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время продолжается работа по разборке и проливание конструкции.

В Киеве произошел пожар на металлическом складском ангаре на Рембазе (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Спасатели добавили, что причина возникновения пожара выясняется.

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