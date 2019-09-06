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Вынес брата на руках: под Харьковом произошла жуткая трагедия

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 08:49
Вынес брата на руках: под Харьковом произошла жуткая трагедия
Пожар унес жизнь молодого мужчины (Коллаж РБК-Украина)

Пожарные назвали предварительную причину трагедии

В Харьковской области произошло трагическое происшествие – загорелся деревянный дом, в котором находились два брата, 30 и 28 лет. Детали рассказали в областном управлении ГСЧС.

Вынес брата на руках: под Харьковом произошла жуткая трагедия

Под Харьковом сгорел жилой дом - есть погибшие (Фото: ГСЧС)

В селе Винницкие Иваны Богодуховского района Харьковской области, по улице Харьковская, 2, загорелся жилой деревянный дом. На момент возгорания в помещении находилось два человека.

Старший брат немедленно позвонил спасателям, а сам попытался спасти из огня младшего брата. Он вынес его из пылающего дома на руках. Однако спасти пострадавшего не удалось. Медики констатировали его смерть и по предварительному заключению, причиной гибели стало то, что он надышался угарным газом.

Старший брат выжил, но получил серьезные ожоги лица, рук и ног. Его доставили в центральную районную больницу.

Вынес брата на руках: под Харьковом произошла жуткая трагедия

Пожар под Харьковом унес жизнь молодого мужчины (Фото: ГСЧС)

Пожар в доме спасателям удалось потушить не сразу, а только через шесть часов. К тому времени помещение практически превратилось в руины. По предварительной версии пожарных, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в детском лагере на Прикарпатье вспыхнул пожар, который унес жизнь 17-летнего подростка.

А также рассказывали о том, что в Одессе пожар на рынке тушили обнаженные люди – фото.

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