Вынес брата на руках: под Харьковом произошла жуткая трагедия

Пожар унес жизнь молодого мужчины (Коллаж РБК-Украина)

Пожарные назвали предварительную причину трагедии

В Харьковской области произошло трагическое происшествие – загорелся деревянный дом, в котором находились два брата, 30 и 28 лет. Детали рассказали в областном управлении ГСЧС.

Под Харьковом сгорел жилой дом - есть погибшие (Фото: ГСЧС)

В селе Винницкие Иваны Богодуховского района Харьковской области, по улице Харьковская, 2, загорелся жилой деревянный дом. На момент возгорания в помещении находилось два человека.

Старший брат немедленно позвонил спасателям, а сам попытался спасти из огня младшего брата. Он вынес его из пылающего дома на руках. Однако спасти пострадавшего не удалось. Медики констатировали его смерть и по предварительному заключению, причиной гибели стало то, что он надышался угарным газом.

Старший брат выжил, но получил серьезные ожоги лица, рук и ног. Его доставили в центральную районную больницу.

Пожар под Харьковом унес жизнь молодого мужчины (Фото: ГСЧС)

Пожар в доме спасателям удалось потушить не сразу, а только через шесть часов. К тому времени помещение практически превратилось в руины. По предварительной версии пожарных, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

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