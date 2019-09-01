В детском лагере на Прикарпатье вспыхнул пожар: погиб 17-летний парень (фото)

На Прикарпатье в детском санатории "Сокол" вспыхнул пожар (Фото: коллаж РБК-Украина)

Трагическое ЧП в комплексе "Сокол" расследует полиция

Под Ивано-Франковском в санатории произошел пожар, который закончился трагедией - на месте ЧП спасатели обнаружили тело погибшего 17-летнего подростка. Инцидент случился 31 августа, передали в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" в селе Сокол Галицкого района загорелась сцена.

На место происшествия прибыли пожарные. Всего к тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Огонь уничтожил здание сцены на площади 50 "квадратов".

Отмечается, что в тот день в санатории детей не было.

На Прикарпатье в детском санатории произошел пожар, погиб юноша (Фото: if.npu.gov.ua)

Когда спасатели локализовали и полностью ликвидировали огонь,на месте пожара обнаружено тело 17-летнего юноши. Погибший оказался жителем города Бурштын.

Сейчас правоохранители выясняют причины и детали происшествия, рассказали в пресс-службе полиции области.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности начато уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в селе Кишин под Житомиром почти каждую ночь происходят поджоги. Люди дошли уже до того, что каждую ночь в засадах находиться до 150 человек с ружьями. Есть предположение, что поджоги связаны с запугиванием местных жителей, у которых забрали земельные паи.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство по факту пожара на территории складов химпредприятия "Ника Друк" в селе Чижки Львовской области.