Житель села под Житомиром устроил свалку химических отходов: показатели зашкаливают
В Житомирской области обнаружена свалка химических отходов во дворе у одного из жителей села. Он занимается бизнесом и регулярно свозит к своему дому десяток бочек с отходами краски и битума.
Детали рассказали в сюжете ТСН.
Местные жители пожаловались, что резкий химический запах разносится по всем улицам села. А все из-за местного жителя, который занялся оригинальным бизнесом – он привозит в свой двор бочки с отходами краски и битума.
Стоит отметить, что во дворе предпринимателя бочек с химическими веществами – десятки. Сами бочки он продает как тару, а вот отходы просто выливает в собственный огород и сжигает.
Во время дождей все вредные вещества попадают к соседям в колодцы и в почву на огородах. Люди обратились за помощью с экологами и в селе были взяты пробы почвы и воды.
Специалисты выяснили, что в той почве, где стоят бочки, нормы содержания химических веществ просто зашкаливают – превышены в несколько раз. Были обнаружены сульфаты, аммоний и фосфор.
Председатель Коростенской РГА Юрий Тарасюк сообщил, что полиция возбудила уголовное производство. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы и в отношении нарушителя будет вынесено соответствующее решение.
Под Житомиром обнаружили свалку с химическими отходами посреди села
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов.
А также рассказывали о том, что в Украине введут систему управления отходами.