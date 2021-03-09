ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вместо новых свалок: в Украине введут систему управления отходами

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 11:36
Вместо новых свалок: в Украине введут систему управления отходами Фото: мусорка (freepik)
Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что в Украине введут систему управления отходами. Это должно произойти до конца этого года.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Мы планируем уже в марте принять в целом законопроект №2207-1-д о системе управления отходами, которую страна пытается ввести в течение шести лет", - сказал парламентарий.

По его словам, в прошлом созыве эта инициатива дважды попадала в парламент, но снималась с рассмотрения в основном из-за лоббирования некоторых финансово-промышленных групп.

"Таким образом к концу 2021 года мы внедрим систему управления отходами. Теперь вместо того, чтобы создавать новые свалки, сможем перерабатывать мусор и даже зарабатывать на нем", - заявил глава комитета.

Бондаренко подчеркнул, что законопроект №2207-1-д вводит такие же правила обращения с отходами, как и в развитых странах Европы.

"Также планируем развернуть муниципальный раздельный сбор отходов, создать прозрачные условия для привлечения инвестиций на строительство мусороперерабатывающих объектов, решить вопрос свалок, которые загрязняют воду и почвы", - сказал нардеп.

Кроме того, планируется ввести расширенную ответственность производителей товаров.

"Раздельный сбор, перевозка и контроль таких отходов, как упаковка, электрическое и электронное оборудование, батарейки и аккумуляторы, транспортные средства, смазки, масла, шины, текстиль и т.п. в составе бытовых отходов, будет финансироваться не за счет тарифа от населения, а за счет взносов от производителей продукции", - заверил Бондаренко.

Напомним, ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что для решения проблемы с отходами в Украине необходимо обновить законодательство.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году Кабинет министров предлагал ВР создать отдельное ведомство по управлению отходами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество мусор отходы Верховная Рада
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти