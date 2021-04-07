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Житель села під Житомиром влаштував звалище хімічних відходів: показники зашкалюють

Новость на русском → Житомирська область, Середа 07 квітня 2021 11:45
Житель села під Житомиром влаштував звалище хімічних відходів: показники зашкалюють Під Житомиром виявили звалище хімічних відходів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Житомирській області виявлено звалище хімічних відходів на подвір'ї одного з мешканців села. Він займається бізнесом і регулярно звозить до свого будинку десяток бочок з відходами фарби та бітуму.

Деталі розповіли в сюжеті ТСН.

Місцеві жителі поскаржилися, що різкий хімічний запах розноситься по всіх вулицях села. А все через місцевого жителя, який зайнявся оригінальним бізнесом – він привозить у свій двір бочки з відходами фарби та бітуму.

Варто відзначити, що у дворі підприємця бочок з хімічними речовинами – десятки. Самі бочки він продає як тару, а ось відходи просто виливає у власний город і спалює.

Під час дощів всі шкідливі речовини потрапляють до сусідів в колодязі та в грунт на городах. Люди звернулися за допомогою до екологів і в селі були взяті проби ґрунту та води.

Фахівці з'ясували, що в тому грунті, де стоять бочки, норми вмісту хімічних речовин просто зашкалюють – перевищені в кілька разів. Були виявлені сульфати, амоній і фосфор.

Голова Коростенської РДА Юрій Тарасюк повідомив, що поліція порушила кримінальне виробництво. Зараз проводяться додаткові експертизи й щодо порушника буде винесено відповідне рішення.

Під Житомиром виявили звалище з хімічними відходами посеред села

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні знайшли таємні звалища з тоннами небезпечних медичних відходів.

А також розповідали про те, що в Україні запровадять систему управління відходами.

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