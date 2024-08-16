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"Жирно живете". Дружина Решетника похизувалася здійсненням мрії та нарвалася на хейт

П'ятниця 16 серпня 2024 14:24
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"Жирно живете". Дружина Решетника похизувалася здійсненням мрії та нарвалася на хейт Христина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Дружина телеведучого Григорія Решетника, яка нещодавно зізналася, чи хоче взяти малюка з дитбудинку, здійснила свою мрію - побувала на концерті співачки Адель у Німеччині. Однак фоловери розкритикували її за недоречні розваги, доки в Україні триває війна та гинуть люди.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію знаменитості в Instagram.

Днями Христина вирушила на виступ співачки Адель, який проходив у Мюнхені. Дружина телеведучого наголосила, що потрапити на концерт цієї зірки було її мрією.

"Це була моя давня мрія, останні 6 років, напевно", - поділилася вона в Instagram-stories.

&quot;Жирно живете&quot;. Дружина Решетника похизувалася здійсненням мрії та нарвалася на хейтСкриншот (instagram.com/kristina_reshetnik)

Також блогерка опублікувала в мережі відео, щоб передати атмосферу та масштаб заходу.

"Нарешті мрія здійснилася, люблю ці відчуття, коли так відбувається. Неймовірна співачка, неймовірна енергія та мої улюблені пісні. Відчувати, плакати і дякувати за такі миті - вони дають заряд на всі наступні місяці! Бо, як показали події останніх років - не варто відкладати життя на потім", - поділилася вона своїми роздумами із підписниками.

Однак не всі фоловери Христини Решетник розділили її емоції та радість від того, що відбувається. Дехто нагадав, що в Україні триває кривава війна, і поки одні люди захищають її і не бачать місяцями своїх рідних та близьких, інші живуть, як ні в чому не бувало і радіють життю.

"Жирно живете! Навіщо це, коли війна, як зараз хлопці там на передовій, дивлячись на це, радіють з Вами, захищаючи Вашу ду..у. І нещирість, яку ви проявляєте в очах! Ходіть у церкву краще і дітей привчайте! Бо їхній шлях Бог тільки знає. Жаль Вас, Ви - нещасна людина", - зазначила одна з підписниць.

&quot;Жирно живете&quot;. Дружина Решетника похизувалася здійсненням мрії та нарвалася на хейт

Христина Решетник на відпочинку (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ще одна зазначила, що не всі у такий час можуть радіти життю, як раніше.

"Рада за Вас, але, на жаль, наше суспільство розділилося. Дружини військових розучилися радіти життю. Ми відчуваємо постійні муки совісті. Навіть просто спати на чистому ліжку, коли твій чоловік спить Бог знає де. Поки мій не служив, я не розуміла цього. Але зараз відразу видно, де дружина військового, а де ні. Як же хочеться миру", - підсумувала вона.

"Шкода, що в нашій країні ми не можемо насолоджуватися життям. Відпочивайте, якщо є така можливість", - зазначила ще одна підписниця.

&quot;Жирно живете&quot;. Дружина Решетника похизувалася здійсненням мрії та нарвалася на хейт

Решетники з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Раніше дружина Решетника розповіла про бюджет сім'ї під час війни.

Також Христина Решетник прокоментувала свій відпочинок із дітьми та відповіла, коли повернеться додому.

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