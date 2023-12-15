Дружина Решетника розповіла про бюджет родини під час війни: "Ми відмовляємо собі"

Блогерка Христина Решетник, дружина відомого ведучого Григорія Решетника, розповіла про заробітки та планування бюджету родини. Як виявилося, нині вона та її обранець "у чомусь собі відмовляють".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Решетник розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Скільки заробляє дружина Решетника

Блогерка жартує: "Є мої гроші, а є спільні гроші, які заробляє чоловік". Нині вона активно розвиває свою сторінку в Instagram, бере рекламу та зазначає, що у неї "рідна" аудиторія.

Решетник не стала говорити, скільки конкретно заробляє на місяць, але Дьомін зазначив, що за його приблизними підрахунками, вона може отримувати 3-4 тисячі доларів (приблизно 111-148 тисяч гривень).

Родина Решетників (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

На що витрачають гроші Решетники

Чи дійсно ці суми правдиві - невідомо. Решетник не стала підтверджувати або спростовувати слова Дьоміна. Але вона зазначила, що нині вони витрачають гроші не на себе.

"За останні два роки взагалі дуже багато змінилося в житті, і взагалі ставлення до якихось матеріальних речей, до хотілок, так би мовити... Це все настільки вже стало другорядним. Ми дуже багато фінансів тратимо на наших дітей, їм от якраз не відмовляємо ні в чому", - заявила дружина ведучого.

Дружина Решетника розповіла, на що йде бюджет родини (скріншот)

При цьому Решетник додала, що їй вже давно було потрібно змінити авто, але вона цього не робить.

"А ми відмовляємо собі в чомусь. Тобто я їжджу на автомобілі, який мені Гріша подарував 10 років тому на народження Івана. І нам вже і треба було, тому що в нас збільшилася родина і начебто треба було, але ми розуміємо, що це зараз абсолютно недоречно", - пояснила вона.

Старші діти Решетників (подружжя виховує трьох синів) вчаться у приватній школі. Блогерка зазначає, що нині для неї це головне.