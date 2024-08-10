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"Назавжди виїхали з України?". Дружина Решетника відповіла, коли повернеться додому

Субота 10 серпня 2024 19:23
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"Назавжди виїхали з України?". Дружина Решетника відповіла, коли повернеться додому Решетник та його дружина (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Поліна Іваненко

Христина Решетник - дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка. Пара виховує трьох синів, і нині обраниця шоумена перебуває з дітьми за кордоном.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в Stories свого Instagram Христина розповіла, чи повернуться вони в Україну, а також чи планує вона ще раз стати мамою.

Що сказала дружина Решетника

Блогерка та обраниця телеведучого нерідко ділиться кадрами з подорожей. І на тлі повномасштабної війни РФ проти України вона неодноразово отримувала докори від юзерів, які заявляли, що демонстрація відпочинку нині нібито "не на часі".

Втім, Христина не реагує на хейт. Нещодавно вона вивезла синів за кордон. Дружина Решетника вирішила подарувати хлопцям відпочинок перед школою.

Але користувачі чомусь почали питати, чи повернеться Христина з-за кордону.

"Ви назавжди виїхали з України?" - спитали у блогерки.

У відповідь на це обраниця ведучого усе пояснила.

"Звичайно, ні. Вивезла дітей на море, а з вересня ми знов в Україні", - запевняє Христина.

&quot;Назавжди виїхали з України?&quot;. Дружина Решетника відповіла, коли повернеться додому

Stories дружини Решетника (скріншот)

Окрім цього, блогерка відповіла на питання щодо ймовірного поповнення. У Христини спитали, чи планує вона народжувати четверту дитину. Як виявилося, вона та її чоловік дійсно про це думають.

"Так, ми хочемо дівчинку. Чекаємо на перемогу", - розповіла Христина та показала архівне "вагітне" фото.

&quot;Назавжди виїхали з України?&quot;. Дружина Решетника відповіла, коли повернеться додому

Христина Решетник (скріншот)

Нагадаємо, нещодавно Дан Балан раптово перейшов на українську мову.

Окрім цього, раніше ми розповідали, що Пономарьов показав дорослого сина на рідкісному фото.

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