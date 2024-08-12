Після заяв про усиновлення. Дружина Решетника зізналася, чи хоче взяти малюка з дитбудинку

Дружина Григорія Решетника розповіла, чи планують вони взяти дитину з дитячого будинку, як це нещодавно зробила інша сімейна пара – Тимур та Інна Мірошниченки, які удочерили 8-річну Ангеліну .

Що про це думає обраниця ведучого та як тему всиновлення коментував сам Решетник, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Діти Решетників на відпочинку (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як відомо, блогерка зі своєю мамою та синами зараз відпочивають на морському узбережжі за кордоном - де саме, знаменитість не уточнила. Сім'я насолоджується безтурботними днями перед початком нового навчального року.

Періодично Христина спілкується зі своєю аудиторією у блозі. Цього разу у неї спитали: "Чи ви мрієте про донечку? Не хотілося б удочерити дівчинку?". Вона ж зізналася, що хотіла б народити ще одну дитину.

"Сподіваємося, що Бог пошле нам ще одну красуню. Але якщо ні, я думала про те, що хотіла б удочерити дівчинку. Подивимося. Час покаже", - написала у відповідь блогерка.

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Що раніше Решетники говорили про усиновлення

Зазначимо, що два роки тому пара в одному з інтерв'ю розповідала, що хоче подарувати сім'ю одному чи навіть двом прийомним дітям.

"У березні я побачила фото та відео, як евакуювали дітей зі сходу, з півдня, з Харкова також були дітки. Зовсім маленькі, їх там перевозили автобусами. І я пам'ятаю це відео. Просто до сліз. Коли їх так багато", - зі сльозами на очах говорила дружина Решетника.

Дружина телеведучого (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Потім вона відшукала місце, куди відвезли цих дітей, і подружжя поїхало на Закарпаття з гуманітарною місією. Тоді Христина почала замислюватися про усиновлення та розповіла чоловікові, що взяла б із дитячого будинку четверту дитину.

"Може, не тільки четверту дитину. Може, і п'яту", - з оптимізмом говорив тоді Григорій Решетник.

Ведучий наголосив, що під час війни кожна сім'я має задуматися про усиновлення.

Подружжя з трьома дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)