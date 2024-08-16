"Жирно живете". Жена Решетника похвасталась исполнением мечты и нарвалась на хейт

Супруга телеведущего Григория Решетника, которая недавно призналась, хочет ли взять малыша из детдома , исполнила свою мечту - побывала на концерте певицы Адель в Германии. Однако фолловеры раскритиковали ее за неуместные развлечения, пока в Украине идет война и гибнут люди.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instagram .

На днях Кристина отправилась на выступление певицы Адель, которое проходило в Мюнхене. Жена телеведущего отметила, что попасть на концерт этой звезды было ее мечтой.

"Это была моя давняя мечта, последние лет 6, наверное", - поделилась она в Instagram-stories.

Скриншот (instagram.com/kristina_reshetnik)

Также блогерша опубликовала в сети видео, чтобы передать атмосферу и масштаб мероприятия.

"Наконец-то мечта осуществилась, люблю эти ощущения, когда так происходит. Невероятная певица, невероятная энергия и мои любимые песни. Чувствовать, плакать и благодарить за такие мгновения - они дают заряд на все последующие месяцы! Ибо, как показали события последних лет - не стоит откладывать жизнь на потом", - поделилась она своими размышлениями с подписчиками.

Однако не все фолловеры Кристины Решетник разделили ее эмоции и радость от происходящего. Некоторые напомнили, что в Украине продолжается кровавая война, и пока одни люди защищают ее и не видят месяцами своих родных и близких, другие живут, как ни в чем не бывало и радуются жизни.

"Жирно живете! Зачем это, когда война, как сейчас ребята там на передовой, глядя на это, радуются с Вами, защищая Вашу з...ницу. И неискренность, которую вы проявляете в глазах! Ходите в церковь лучше и детей приучайте! Ибо их путь Бог только знает. Жаль Вас, Вы - несчастный человек", - отметила одна из подписчиц.

Кристина Решетник на отдыхе (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Еще одна подчеркнула, что не все в такое время могут радоваться жизнь, как раньше.

"Рада за Вас, но, к сожалению, наше общество разделилось. Жены военных разучились радоваться жизни. Мы испытываем постоянные муки совести. Даже просто спать на чистой кровати, когда твой муж спит Бог знает где. Пока мой не служил, я не понимала этого. Но сейчас сразу видно, где жена военного, а где нет. Как же хочется мира", - подытожила она.

"Жаль, что в нашей стране мы не можем наслаждаться жизнью. Отдыхайте, если есть такая возможность", - отметила еще одна подписчица.

Решетники с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)