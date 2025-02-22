Жінки Ді Капріо. Чому голлівудський серцеїд уникає шлюбу та дітей: вся правда про його романи

Леонардо Ді Капріо - відомий американський актор, чиє особисте життя для багатьох шанувальників залишається справжньою загадкою. У свої 50 років знаменитість жодного разу не був одружений, а також у нього немає дітей.

Початок шляху

Леонардо народився 11 листопада 1974 року в Лос-Анджелесі. Він - єдина дитина Ірмелін Інденбіркен, юридичної секретарки, та Джорджа Ді Капріо, письменника і дистриб'ютора андерграундних коміксів. Його батьки розлучилися, коли хлопчику був лише рік, і тому надалі він жив то в одного, то в іншого з них.

Сценічним мистецтвом майбутня знаменитість зацікавився ще в дитинстві й почав проявляти ці навички з самого маленького віку. Кар'єру в кіно актор розпочав зі зйомок у рекламних роликах, а пізніше потрапив у сферу кіноіндустрії та залишився там на всі на подальші роки.

Леонардо Ді Капріо (фото: wikipedia)

Особисте життя Леонардо Ді Капріо

Ця тема широко висвітлюється у ЗМІ, адже фанати з усього світу хочуть знати, що відбувається в приватному житті актора. Проте він не поспішає розкривати карти та залишає все за завісою таємничості.

Але відомо, що у 1990-х роках Ді Капріо мав стосунки з данською моделлю Геленою Крістенсен.

Гелена Крістенсен (фото: wikipedia)

З 2000 по 2005 рік він зустрічався з бразильською моделлю Жізель Бюндхен.

Жизель Бюндхен (фото: wikipedia)

З 2006 по 2009 його обраницею була ізраїльська модель Бар Рафаелі. У березні 2010 року вони оголосили, що беруть паузу у стосунках, а влітку того ж року відновили взаємини та навіть планували весілля. Проте у травні 2011 року в газеті New York Post з'явилася інформація, що Леонардо і Бар усе ж вирішили розійтися.

Бар Рафаелі (фото: wikipedia)

Того ж року знаменитість розпочав стосунки з акторкою Блейк Лайвлі, але вже на початку жовтня з'явилася інформація про їхнє розставання. Попри це, їм вдалося зберегти дружні стосунки.

Блейк Лайвлі (фото: wikipedia)

Наприкінці 2011 року Лео почав зустрічатися з моделлю Victoria’s Secret Ерін Гезертон, але і ці стосунки не привели до щасливого фіналу - у листопаді 2012 року пара оголосила про розставання через напружені робочі графіки.

Ерін Гезертон (фото: wikipedia)

У травні 2013 року Ді Капріо почав зустрічатися з німецькою моделлю Тоні Гаррн, а згодом мав стосунки з моделлю Келлі Рорбах упродовж усього 2015 року.

Тоні Гаррн (фото: wikipedia)

Що стосується особистого життя зірки зараз, то відомо, що у 2022 році з'явилися чутки про його роман із моделлю Джіджі Хадід. Окрім того, з 2017 по 2022 рік актор мав стосунки з моделлю та акторкою Камілою Мороне.

Каміла Мороне (фото: wikipedia)

У 2023 році в пресі заявили, що наразі селебриті зустрічається з італійською моделлю Вітторією Черетті. У мережі навіть обговорювали їхні можливі заручини, оскільки на пальці дівчини помітили обручку. Вперше пару побачили разом на Каннському кінофестивалі у травні 2023 року, після чого вони неодноразово з'являлися разом на публіці, зокрема і на сімейних заходах, де була присутня матір Ді Капріо.

Попри серйозність та тривалість цих стосунків, деякі джерела заявляють, що Ді Капріо все ще не розглядає можливість шлюбу і досі не бачить себе у статусі одруженого чоловіка.

Вітторія Черетті (фото: wikipedia)

У листопаді 2024 року Лео відсвяткував свій 50-річний ювілей, та певною мірою підбив підсумки життя, наповненого професійними здобутками й особистим зростанням.

Попри широкий круг спілкування та популярність у всьому світі, Лео не поспішає змінювати статус холостяка та заводити дітей. Його друзі й експерти припускають, що схильність актора до молодших партнерок може бути пов'язана з напруженим способом життя та небажанням "осісти".

Однак часта зміна партнерок не заважає Ді Капріо повністю віддаватися акторській роботі, а також зосереджувати значні зусилля на екологічних проєктах.

Леонардо Ді Капріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Екологічна діяльність актора

Ді Капріо відомий своєю активною позицією щодо охорони довкілля. У 1998 році він створив фонд Leonardo DiCaprio Foundation, який займається глобальними питаннями збереження природи.

Відданість екологічним ініціативам - важлива частина його публічного образу, яка лише доповнює і без того блискучу кар'єру. Недарма Лео називають найвідомішим екоактивістом Голлівуду.

Як у мережі коментують особисте життя Лео

Як уже можна зрозуміти, актор часто опиняється в центрі уваги через своє особисте життя та виходи у світ з новими партнерками. Окрім того, юзери активно обговорюють те, що актор обирає молодих жінок і розлучається з ними, щойно їм виповнюється 25 років.

Поки одні критикують селебриті за подібну поведінку, інші жартують і говорять про те, що він має "правило 25 років".

Леонардо Ді Капріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Що каже сам Ді Капріо

Попри те, що Лео намагається тримати особисте життя у суворій таємниці, в одному з інтерв'ю, коли журналіст запитав його про стосунки, він подякував фанатам за їхній інтерес навіть після багаторічної кар'єри.

"Що стосується мого особистого життя, то моя відповідь досить проста. Я потрапив у кіноіндустрію в дуже молодому віці й відчув неймовірне бажання працювати тут. Іронія в тому, що я народився і виріс у Голлівуді. Люди думають: "О, добре, просто додайте води", чи не так? Але я багато разів намагався стати актором, і мені відмовляли", - говорив зірка "Титаніка".

"Коли мені було 12 чи 13 років, один з агентів сказав: "Добре, ми дамо тобі шанс". Відтоді це відчувається, як виграш у лотерею. Повна втрата приватного життя - це один із побічних ефектів популярності", - також заявляв актор.

Леонардо Ді Капріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Крім того, знаменитість пояснював, чому палкий інтерес преси до особистого життя зірки - не найгірший у житті сценарій, який може статися.

"І знаєте що? Багатьом людям доводиться мати справу з набагато жорстокішими речами, ніж те, що їхнє приватне життя стає загальнодоступним. Це лише один із таких побічних ефектів. Мені дуже пощастило, що я можу сидіти тут і скаржитися на це. Це лише одна з речей, яку варто прийняти. І повірте, ви зможете адаптуватися", - розповідав підкорювач жіночих сердець.