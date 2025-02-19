Пройшов службу в армії та влаштувався вчителем. Що стало з актором, який зіграв маленького Форреста Гампа?

Майкл Коннер Гемпфрі - американський актор, відомий за роллю маленького Форреста Гампа в однойменному фільмі. Нині зірці 39 років, і окрім акторської роботи, він також знається на військовій справі.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує детальніше дізнатися про життя Майкла та подивитися, як він виглядає зараз.

Що відомо про Майкла Коннера Гемпфрі

Майбутня знаменитість народився в маленькому містечку у штаті Міссісіпі. У 8-річному віці він потрапив на відкритий кастинг у Теннесі на роль юного форреста.

Персонаж повинен був мати світлі очі та дивакувату вдачу, і команда кастингу особливо захопилася його сильним південним акцентом, тому обрала Гемпфрі на цю роль. Том Генкс, готуючись зіграти вже дорослого Гампа, намагався наслідувати вимову та манери свого маленького героя.

Майкл Коннер Гемпфрі у фільмі "Форрест Гамп" (кадр з фільму)

Разом з колегами по стрічці "Форрест Гамп", Ганною Холл, Гейлі Джоелом Осментом, Майкла номінували на 16-ту церемонію вручення нагород "Молодь у кіно", але в кінцевому підсумку перемогу у тій категорії здобув Меттью Маккерлі з фільму "Північ".

Акторська кар'єра зірки є доволі короткою, оскільки, окрім цієї ролі, він також грав у постановках у середній школі та мав роль в телевізійній адаптації роману Джона Грішема "Розмальований дім" у 2003 році.

Після закінчення школи Гемпфрі відправився на службу в армію США - це сталося у листопаді 2004 року. Його дислокували у Німеччині, і відправили на службу до першого батальйону 36-го піхотного полку елементу першої бронетанкової дивізії. Там Майкл пройшов 18-місячну службу в провінції Анбар, Ірак.

Майкл Коннер Гемпфрі проходив службу в армії США (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys)

Після повернення до Америки актор остаточно завершив службу - у червні 2008 року. Того ж року він почав навчання в університеті Північної Алабами. У 2011 році знаменитість отримав роль Едді в незалежній стрічці на тему Другої світової війни, і ця роль на даний момент стала його заключною.

Також відомо, що якийсь час селебриті працював охоронцем у транспортній компанії. А у 2020 році розпочав роботу вчителем онлайн.

Як Майкл Коннер Гемпфрі виглядає зараз (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys)

Нині зірці вже 39 років, і він продовжує вести свої соцмережі. За сторінкою актора в Instagram стежить понад 4 тисячі користувачів. У блозі можна побачити, чим американець живе зараз.

Зокрема, Гемпфрі викладає архівні кадри з військової служби, відпочинку, а також публікує знімки, зроблені під час творчих вечорів. Окрім того, інколи селебріті також публікує фото їжі у блозі чи просто ділиться гарними краєвидами, які, вочевидь, любить фотографувати.

Що публікує у своїх соцмережах Майкл Коннер Гемпфрі (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys) Що публікує у своїх соцмережах Майкл Коннер Гемпфрі (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys) Що публікує у своїх соцмережах Майкл Коннер Гемпфрі (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys) Що публікує у своїх соцмережах Майкл Коннер Гемпфрі (фото: instagram.com/michaelconnerhumphreys)

Що відомо про фільм "Форрест Гамп"

Американський трагікомедійний фільм режисера Роберта Земекіса був знятий за однойменним романом американського письменника Вінстона Грума. Головні ролі у стрічці виконали Том Генкс, Робін Райт, Гері Сініз та інші.

Фільм вийшов на екрани в 1994 році, і став найуспішнішим, як серед глядачів (перше місце за касовими зборами того ж року), так і серед критиків та професійних кінематографістів, здобувши 38 нагород по всьому світу, включаючи шість премій "Оскар".

Майкл Коннер Гемпфрі у фільмі "Форрест Гамп" (кадр з фільму)

Майкл Коннер Гемпфрі у фільмі "Форрест Гамп" (кадр з фільму)

Що стосується сюжету, то у центрі подій - недоумкуватий Форрест з вигаданого міста Ґрінбоу, штат Алабама. Сюжет розпочинається з дитинства героя і закінчується тим, як він відправляє до школи свого власного сина.

У різні періоди життя Форрест долучається до важливих подій американської історії XX століття, до кінця і сам того не розуміючи.

Том Генкс у ролі Форреста Гампа (кадр з фільму)

Кілька цікавих фактів про цей фільм

Спершу роль Форреста Гампа запропонували не Тому Генксу, а Джону Траволті, але той відмовився.

Лавка, на якій Форрест сидить та розповідає свою історію незнайомцям, - реальний об'єкт, а не просто місце зйомок. Її встановили на площі у штаті Джорджія, для зйомок, а після забрали, і наразі на її місці знаходиться копія.

Сцена, де Форрест біжить через всю країну, знімалася понад 10 днів, і там Генкс справді бігав годинами, аби передати відчуття тривалої подорожі та виснаження. Частину, де він з'являється з бородою, знімали вже після того, як Том відростив її для іншої ролі.

Том Генкс у ролі Форреста Гампа (кадр з фільму)

Знаменита фраза: "Життя - це коробка цукерок, ніколи не знаєш, що в ній буде", стала однією з найбільш цитованих фраз у кінематографії. Проте її не було в оригінальному сценарії, ці слова з'явилися імпровізовано - їх сказав Генкс під час зйомок.

Сцена, де Форрест Гамп стає національним чемпіоном з пінг-понгу, заснована на реальних подіях. Після успіху стрічки Генкс почав вчитися грати в пінг-понг і став доволі добрим гравцем, адже тренувався годинами.

У фільмі доволі точно зображені важливі історичні моменти, наприклад, як от війна у В'єтнамі чи скандал з Вотерґейтом. Земекіс ретельно працював над тим, аби події виглядали автентично та поєднували в собі не лише історичні відсилки, але й гумор.