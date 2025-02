Женщины Ди Каприо. Почему голливудский сердцеед избегает брака и детей: вся правда о его романах

С 2006 по 2009 его избранницей была израильская модель Бар Рафаэли . В марте 2010 года они объявили, что берут паузу в отношениях, а летом того же года возобновили отношения и даже планировали свадьбу. Однако в мае 2011 года в газете New York Post появилась информация, что Леонардо и Бар все же решили разойтись.

