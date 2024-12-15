Як зараз виглядає Леонардо Ді Капріо - найвідоміший екоактивіст Голлівуду (фото)

Леонардо Ді Капріо - американський актор, кінопродюсер, а також відомий екоактивіст. Сьогодні йому 50 років, і зірка впевнено продовжує активну творчу та громадську діяльність.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про життя селебриті детальніше, а також нагадує, як він зараз виглядає.

Кар'єра Леонардо Ді Капріо

Повноцінну акторську кар'єру він розпочав у 16 років на початку 90-х, і вже в 2000-х здобув визнання публіки за свої роботи в широкому діапазоні кіно і відмінну акторську майстерність.

Зіркою на весь світ Леонардо став після випуску хітового блокбастера "Титанік", знятого Джеймсом Кемероном. Стрічка стала однією з найкасовіших в історії кінематографу, а самому Ді Капріо принесла номінацію на "Золотий глобус" і поставила його в ряд найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Титанік" (фото: Кінорум) Леонардо Ді Капріо у фільмі "Титанік" (фото: Кінорум)

Як повідомляла база даних IMDb, актор здобув понад 100 нагород, серед яких премії "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA.

Ді Капріо шість разів висували на "Оскар". Уперше - за роль другого плану у стрічці "Що гнітить Гілберта Грейпа". Далі були номінації за ролі у фільмах "Авіатор", "Кривавий діамант", "Вовк з Уолл-стріт". Проте нагорода дісталася йому лише через два роки - за роль у фільмі "Легенда Г'ю Ґласса". А у 2020 році Ді Капріо номінували на "Оскар" за головну роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді".

Що стало з Леонардо Ді Капріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Екоактивізм Леонардо Ді Капріо

Знаменитість активно цікавиться темою екології та відстоює її інтереси. Зокрема, Ді Капріо вважає, що глобальне потепління "є екологічним викликом номер один у світі".

У 1998 році актор створив власний фонд, який займається просуванням екологічної обізнаності. Він підтримує організації та компанії, спрямовані на забезпечення життєздатного майбутнього для планети Земля, і створив на цю тему низку документальних стрічок.

Станом на 2018 рік фонд профінансував понад 200 проєктів та надав більше 100 млн доларів підтримки. Також Ді Капріо був членом правління Всесвітнього фонду дикої природи та Міжнародного фонду захисту тварин. Зірка належить до числа тих, хто користується електрокарами.

Леонардо Ді Капріо зараз (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

У 2020 році актор спільно з організацією виділив 12 мільйонів доларів на допомогу Австралії під час лісових пожеж. Окрім того, Ді Капріо підтримує програми захисту морських екосистем, у тому числі боротьбу з браконьєрством в океанах.

Його фонд також займається фінансуванням ініціатив з відновлення популяції диких тварин. Селебриті продовжує співпрацювати з провідними екоорганізаціями, такими як Greenpeace, і залучає до екопроєктів своїх відомих колег, аби привернути до питань довкілля ще більше уваги.

Леонардо Ді Капріо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Підтримка України

З'являлася інформація про те, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну зірка "Титаніка" пожертвував 10 млн доларів на рахунок НБУ для міжнародних пожертв, аби підтримати обороноздатність нашої країни, проте вона не була остаточно підтвердженою. Також повідомлялося про те, що актор переказав кошти дітям у фонд Олени Зеленської. Цю інформацію він особисто підтвердив у своєму блозі в Instagram.

Леонардо Ді Капріо підтримує Україну (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Особисте життя Леонардо Ді Капріо

Що стосується особистого життя зірки, то на цю тему шанувальники люблять попліткувати, але актор не поспішає висловлюватися про справи сердечні. Відомо, що він мав стосунки з моделями Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Камілою Марроне та іншими.

У 2022 році з'являлася інформація про те, що Лео нібито зустрічається з Джіджі Хадід. Окрім того, були чутки про те, що актор перебуває у стосунках із 22-річною українською моделлю Марією Береговою.

Леонардо Ді Капріо сьогодні (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Соцмережі Леонардо Ді Капріо

За його сторінкою в Instagram стежать більше 60 млн користувачів. В описі профілю він називає себе не лише актором, але й екологом. Майже всі його публікації присвячені темі природи, і лише зрідка він ділиться особистими кадрами чи знімками зі зйомок.

Ді Капріо - затятий екоактивіст (фото: instagram.com/leonardodicaprio)