Жінка зробила тимчасове тату на обличчі та не змогла його змити: як вона виглядає

46-річна блогерка Емілі Роуз потрапила у курйозну ситуацію. На Хелловін вона та її маленька онука вирішили наклеїти на себе моторошні тату. Але виявилося, що малюнки не змиваються, а жінка "прикрасила" ними майже усе своє обличчя.

Жінка зробила тимчасове тату і не змогла його змити - як усе було

Напередодні одного з найстрашніших свят блогерка вирішила "прикрасити" себе та свою онуку. Жінка наклеїла на обличчя два великі малюнки. Вона зробила себе моторошну щелепу з зубами аж на вилицях. А на лобі вона наклеїла тату у вигляді шраму.

Але потім Роуз стало не до веселощів. Вона зрозуміла, що ніяк не може змити тату. Малюнки ніби "в'їлися" у її шкіру. Жінка старанно терла обличчя, але майже нічого не зникало.

Блогерка не розуміла, що їй робити (скріншот)

Як жінка намагалася "віддерти" тату

Блогерка зізналася, що сильно хвилювалася. Наступного дня їй було потрібно йти на зустріч. Але з таким тату на обличчі вона навряд чи могла вийти з будинку. Тому жінка розглядала буквально кожний варіант.

Вона терла обличчя ватними дисками та жартувала, що може спробувати "віддерти" тату санітайзером, олією та навіть засобами для змивання лаку. Блогерка жартувала, що замість усього цього вона б хотіла просто взяти горілку та про усе забути.

Але вона вирішила йти до кінця та почала з найбільш радикального методу. Блогерка взяла скотч та просто наліпила його на місце, де було тату. Потім вона відривала його разом з малюнком.

Жінка не могла змити тимчасове тату (скріншот)

Роуз була відверто здивована, адже такий лайфхак їй допоміг. Скотч дійсно "зірвав" з її шкіри тату.

Жінка знайшла спосіб "здерти" з себе тимчасове тату (скріншот)