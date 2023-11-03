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Женщина сделала временное тату на лице и не смогла его смыть: как она выглядит

Пятница 03 ноября 2023 20:42
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Женщина сделала временное тату на лице и не смогла его смыть: как она выглядит Отмыть рисунок не удавалось (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

46-летняя блогерша Эмили Роуз попала в курьезную ситуацию. На Хэллоуин она и ее маленькая внучка решили наклеить на себя жуткие татуировки. Но оказалось, что рисунки не смываются, а женщина "украсила" ими почти все свое лицо.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о своем опыте женщина рассказала в TikTok.

Женщина сделала временное тату и не смогла его смыть - как все было

В канун одного из самых страшных праздников блогерша решила "украсить" себя и свою внучку. Женщина наклеила на лицо два больших рисунка. Она сделала себя жуткую челюсть с зубами на скулах. А на лбу она наклеила тату в виде шрама.

Но потом Роуз стало не до веселья. Она поняла, что никак не может смыть тату. Рисунки словно "въелись" в ее кожу. Женщина старательно терла лицо, но почти ничего не исчезало.

Женщина сделала временное тату на лице и не смогла его смыть: как она выглядит

Блогерша не понимала, что ей делать (скриншот)

Как женщина пыталась "отодрать" тату

Блогерша призналась, что сильно волновалась. На следующий день ей нужно было идти на встречу. Но с таким тату на лице она вряд ли могла выйти из дома. Потому женщина рассматривала буквально каждый вариант.

Она терла лицо ватными дисками и шутила, что может попробовать "отодрать" тату санитайзером, маслом и даже средствами для удаления лака. Блогерша шутила, что вместо всего этого она хотела бы просто взять водку и все забыть.

Но она решила идти до конца и начала с самого радикального метода. Блогерша взяла скотч и просто налепила его на место, где было тату. Затем она отрывала его вместе с рисунком.

Женщина сделала временное тату на лице и не смогла его смыть: как она выглядит

Женщина не могла смыть временное тату (скриншот)

Роуз была откровенно удивлена, ведь такой лайфхак ей помог. Скотч действительно "сорвал" с ее кожи тату.

Женщина сделала временное тату на лице и не смогла его смыть: как она выглядит

Женщина нашла способ "содрать" с себя временное тату (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что мужчина выиграл дом за 2 миллиона, но едва все не потерял из-за своей злобы.

Также уже стало известно, что жадная женщина хотела "кинуть" подругу на деньги, но карма решила иначе.

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