Женщина сделала временное тату на лице и не смогла его смыть: как она выглядит

46-летняя блогерша Эмили Роуз попала в курьезную ситуацию. На Хэллоуин она и ее маленькая внучка решили наклеить на себя жуткие татуировки. Но оказалось, что рисунки не смываются, а женщина "украсила" ими почти все свое лицо.

Женщина сделала временное тату и не смогла его смыть - как все было

В канун одного из самых страшных праздников блогерша решила "украсить" себя и свою внучку. Женщина наклеила на лицо два больших рисунка. Она сделала себя жуткую челюсть с зубами на скулах. А на лбу она наклеила тату в виде шрама.

Но потом Роуз стало не до веселья. Она поняла, что никак не может смыть тату. Рисунки словно "въелись" в ее кожу. Женщина старательно терла лицо, но почти ничего не исчезало.

Блогерша не понимала, что ей делать (скриншот)

Как женщина пыталась "отодрать" тату

Блогерша призналась, что сильно волновалась. На следующий день ей нужно было идти на встречу. Но с таким тату на лице она вряд ли могла выйти из дома. Потому женщина рассматривала буквально каждый вариант.

Она терла лицо ватными дисками и шутила, что может попробовать "отодрать" тату санитайзером, маслом и даже средствами для удаления лака. Блогерша шутила, что вместо всего этого она хотела бы просто взять водку и все забыть.

Но она решила идти до конца и начала с самого радикального метода. Блогерша взяла скотч и просто налепила его на место, где было тату. Затем она отрывала его вместе с рисунком.

Женщина не могла смыть временное тату (скриншот)

Роуз была откровенно удивлена, ведь такой лайфхак ей помог. Скотч действительно "сорвал" с ее кожи тату.

Женщина нашла способ "содрать" с себя временное тату (скриншот)