Чоловік виграв будинок за 2 мільйони, але ледь усе не втратив через свою злість

В Англії чоловік виграв у лотерею, він отримає величезний будинок та чимало грошей. Однак усе могло скластися інакше. Чоловік дивом не втратив величезний куш і зумів не припуститися помилки.

Як чоловік зірвав куш у лотереї

41-річний авіаційний інженер Саймон Вільямс виховує двох дочок і багато трудиться. Він не сильно вірив у лотереї, але вирішив взяти участь у благодійному проекті від компанії Omaze, яка допомагає збирати кошти для тих, хто цього потребує, але при цьому проводить розіграші та заохочує тих, хто наважився донатити.

Чоловік відправив 25 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 1000 гривень), а потім забув про розіграш. Але одного дня у нього вдома пролунав телефонний дзвінок. Виявилося, чоловік виграв розкішний сільський будиночок із п'ятьма спальнями, а також 100 тисяч фунтів готівкою.

Як чоловік мало не втратив свій виграш

Однак усе могло скластися інакше. Того дня чоловік поспішав на зустріч із друзями і вже збирався виходити з дому, почувши дзвінок. Він не хотів брати слухавку, бо був злий. Його дошкуляли рекламні агенти та продавці, тому чоловік був готовий проігнорувати дзвінок.

Ця помилка коштувала б йому дуже дорого. Чоловік міг втратити свій виграш, так його й не здобувши. Нині ж він неймовірно радий тому, що усе ж приборкав свої емоції та відповів на дзвінок.

"Мені телефонували з незнайомого номера, весь день мені телефонували докучливі агенти, намагалися мені щось продати. І я був злий, я мало не проігнорував дзвінок. Але дуже радий, що вирішив взяти слухавку! Коли я дізнався, що справді виграв будинок, я був у повному здивуванні!" - зізнався щасливий чоловік.