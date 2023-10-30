Жадібна жінка хотіла "кинути" подругу на гроші, але карма вирішила інакше: що трапилося

Дві подруги відправилися у подорож, яка потім зруйнувала їхню дружбу. Жінка з ніком Розанна розповіла, що її хотіли "кинути" на гроші, але усе вирішила карма.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про подругу, яка виявилася дуже жадібною, жінка розповіла на форумі Mumsnet .

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Нещодавно Розанна та її подруга разом вирушили у подорож. Жінка ще під час бронювання готелю заплатила з картки 416 фунтів ( понад 18 тисяч гривень). Вона попросила подругу повернути половину, а та обіцяла, що віддасть гроші пізніше.

Окрім цього, Розанна витратила ще 180 фунтів (майже 8 тисяч гривень) на бензин, адже вони їхали у подорож її машиною. Жінка не знала, чи варто їй просити подругу повернути половину і за пальне, але потім зрозуміла, що це було слід зробити.

Під час подорожі вони платили за усе порівну, а коли подруги вже поверталися додому, довелося зупинитися на АЗС. Розанна заправляла машину, а її подруга вирішила піти до магазину та спитала, чи потрібно їй щось купити. Жінка попросила придбати їй бутерброд, напій та трохи цукерок.

Подруги відправилися у подорож і це зруйнувало їхню дружбу (фото: freepik.com)

Як подруга хотіла "кинути" Розанну

Вже після подорожі жінка отримала від подруги 290 фунтів, на 90 більше, аніж вона розраховувала. Розанна не планувала брати кошти за бензин, тому чекала лише на гроші за оренду готелю та відвідування заходу. Вона написала подрузі, аби перепитати, чи правильно та усе розрахувала. Відповідь була дивною.

"Вона писала, що заплатила за мою їжу, ​​коли зайшла на заправку, і я не запропонувала їй за це грошей. І я нібито була нахабою, якщо чекала, що вона заплатить за мою їжу. Тоді я зрозуміла, що вона хотіла надіслати 190 фунтів, але помилилася", - розповіла Розанна.

Подруга хотіла надіслати меншу суму, але карма вирішила інакше. Тому вона заплатила рівно стільки, скільки була винна, за готель та навіть за бензин. Ця ситуація насмішила Розанну, але вона зазначила, що жадібність подруги її шокувала.