Жінка зробила найдовшу перуку і встановила рекорд: як виглядає її "творіння" (фото)

Скільки грошей і часу було витрачено на такий "витвір" і як виглядає 350-метрова перука, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Книги рекордів Гіннеса".

Чому жінка вирішила зробити найдовшу перуку

Вільямс з дитинства цікавилася рекордами та мріяла потрапити до списку тих, кому вдалося зробити щось неймовірне. Коли вона виросла, то почала робити перуки. Це стало справою її життя. Жінка навчала інших людей, а згодом у неї з'явилася ідея.

Вона вирішила зробити найдовшу перуку (351,28 метра). Друзі та родичі її підтримали. У результаті все вдалося.

Як виглядає найдовша перука (фото: guinnessworldrecords.com)

" Це досягнення - одна з найкращих подій, які коли-небудь траплялися зі мною. Я досі не можу в це повірити", - зізналася Вільямс.

Скільки грошей та часу витратила жінка

Для виготовлення перуки жінці знадобилося 11 днів. А на закупівлю матеріалів вона віддала майже 2 тисячі 500 доларів (близько 90 тисяч гривень). Спочатку вона зробила підкладку із сітки та чорної тканини, її вона прикріпила до велосипедного шолома.

Свою перуку вона робила 11 днів (фото: guinnessworldrecords.com)

Потім вона почала працювати з волоссям. Вільямс витратила тисячу спеціальних пасм, 12 банок лаку для волосся, 35 тюбиків спеціального клею та майже 6 тисяч 300 шпильок.

"Знайти матеріали для виготовлення найдовшої перуки було непростим завданням", - зізналася жінка.

Найдовша перука (фото: guinnessworldrecords.com)

Коли перука була готова, Вільямс зіткнулася з новою проблемою. Вона почала шукати локацію для презентації свого "творіння". Щоб розкласти волосся та виміряти точну довжину, жінка віднесла його на швидкісну автомагістраль між двома містами.

Також вона пробувала розкласти перуку на стадіоні, але там не вистачало місця. Тепер Вільямс зберігає його у себе в офісі. Жінка пишається тим, що потрапила до "Книги рекордів", а тому готова показувати своє "творіння" усім охочим.