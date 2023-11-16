Женщина сделала самый длинный парик и установила рекорд: как выглядит ее "творение" (фото)

Хелен Уильямс из Нигерии попала в "Книгу рекордов Гиннеса". Она сделала самый длинный в мире парик.

Сколько денег и времени было потрачено на такое "творение" и как выглядит 350-метровый парик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Книги рекордов Гиннеса".

Почему женщина решила сделать самый длинный парик

Уильямс с детства интересовалась рекордами и мечтала попасть в список тех, кому удалось сделать что-то невероятное. Когда она выросла, то начала делать парики. Это стало делом ее жизни. Женщина обучала других людей, а затем у нее появилась идея.

Она решила сделать самый длинный парик (351,28 метров). Друзья и родственники ее поддержали. В итоге, все удалось.

Как выглядит самый длинный парик (фото: guinnessworldrecords.com)

" Это достижение - одно из лучших событий, которые когда-либо случались со мной. Я до сих пор не могу в это поверить", - призналась Уильямс.

Сколько денег и времени потратила женщина

Для изготовления парика женщине понадобилось 11 дней. А на закупку материалов она отдала почти 2 тысячи 500 долларов (около 90 тысяч гривен). Сначала она сделала подкладку из сетки и черной ткани, ее она прикрепила к велосипедному шлему.

Свой парик она делала 11 дней (фото: guinnessworldrecords.com)

Затем она начала работать с волосами. Уильямс потратила тысячу специальных прядей, 12 банок лака для волос, 35 тюбиков специального клея и почти 6 тысяч 300 заколок.

"Найти материалы для изготовления самого длинного парика было непростой задачей", - призналась женщина.

Самый длинный парик (фото: guinnessworldrecords.com)

Когда парик был готов, Уильямс столкнулась с новой проблемой. Она начала искать локацию для презентации своего "творения". Чтобы разложить волосы и измерить точную длину, женщина отнесла его на скоростную автомагистраль между двумя городами.

Также она пробовала разложить парик на стадионе, но там не хватало места. Теперь же Уильямс хранит его у себя в офисе. Женщина гордится тем, что попала в "Книгу рекордов", а потому готова показывать свое "творение" всем желающим.