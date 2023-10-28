Напарник Барбі. Як з'явився Кен та як він виглядав у 60-х роках (фото)

З моменту прем'єри фільм "Барбі" наробив багато шуму та здобув чималу популярність. Інтерес та увага до ляльки вийшли на новий рівень. Разом із тим історія появи самої Барбі відома багатьом, але про її хлопця Кена розповідають менше.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNN розповідає, як з'явилася лялька Кена.

Кен зустрічає Барбі

Кен - скорочення від Кеннета Карсона - з'явився на ринку іграшок як бойфренд Барбі через два роки після її дебюту в 1959 році. Він був доступний у двох стилях: білявий чи брюнет, виготовлений із твердого пластику, і був одягнений у дуже короткі червоні плавки. Він коштував 3,50 долара.

Пара познайомилася під час зйомок свого першого рекламного ролика в березні 1961 року. Барбі відвідувала танці, а Кен спостерігав за нею здалеку в смокінгу.

Це була любов з першого погляду. Вони продовжували відвідувати вечірки братства в університеті, пікніки та пляжні поїздки. Проте Кен все одно не був популярним серед покупців.

Перший пляжний образ Кена (фото: edition.cnn.com)

Образи Кена змінювали зі швидкістю вітру.

У 70-х він був типовою лялькою із копицею волосся, бакенбардами та волоссям на обличчі. Він був одягнений у білу водолазку та ситцевий піджак.

Уже в 90-х Кен з'явився з довгою недоглянутою гривою, справжнім гелем для волосся та маленьким гребінцем, який його власники могли використовувати, щоб укладати його, як їм заманеться.

У 1993 році Кен був одягнений у сітчасту сорочку, лавандову жилетку без рукавів, а також носив одну сережку в лівому вусі. Тоді він став популярним серед споживачів ЛГБТК+ культури.

Кен із сережкою у вусі викликав прихильність у представників ЛГБТ-культури (фото: edition.cnn.com)

Після "розриву" з Барбі у 2004 році Кен змінив імідж. Тепер він був або блондином, або брюнетом у штанах-карго, шкіряній куртці та масивному ланцюжку.

У 2017 році дні Кена як білої білявої ляльки закінчилися. Тоді компанія Mattel випустила інклюзивну лінійку ляльок із різними кольорами шкіри, зачісками та типами фігури.

Інклюзивна лінійка ляльок (фото: edition.cnn.com)

З того часу Mattel продовжує випускати нові версії, включаючи ляльок з темною шкірою та природним волоссям, з вітіліго та деяких, які користуються інвалідними візками.