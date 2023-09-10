Дивіться, як виглядає покинуте село-примара, яке повністю поглинула природа: фото і відео

На сході Китаю, на островах архіпелагу Шенгсі, розташоване покинуте село Хутуван. За 30 років свого існування без людей його повністю поглинула природа - через це його часто називають примарою. Втім таке незвичне перевтілення поселення на джунглі тепер приваблює чимало туристів зі всього світу.

Чому село стало примарою

У 1980-ті роки у Хутувані проживало близько 2 тис. людей. Багато родин займалися риболовлею. Промисел розвивався настільки добре, що у поселенні з’явився власний порт для рибальських човнів і вантажних суден, які доставляли рибу з острова на материк. Втім за роки масового вилову риби, її кількість різко зменшилась, що суттєво вплинуло на життя місцевих.

Вже за 10 років основна діяльність архіпелагу більше не могла прогодувати родини. Жителі Хутувану почали масово переселятися у перспективні регіони. А коли в селі залишилося тільки 30 людей, влада закрила транспортні шляхи до населеного пункту. Тоді поселення покинули навіть найвідданіші жителі.

Певний час там залишився лише один мешканець - рибалка, який жив відокремлено, без електрики. Вже тоді природа почала поглинати село.

(фото: Instagram.com/everyverything)

Ось так виглядає Хутуван зараз (фото: Instagram.com/orangeglasses)

Покинуте село стало туристичним об'єктом

Покинуте село за три десятиліття перетворилося на джунглі. Чим менше у Хутувані ставало жителів, тим більше там з'являлось диких тварин, гризунів і змій. Птахи почали гніздитися на оселях, а самі будинки поволі вкривалися рослинами - переважно плющем та виноградом.

За кілька десятиліть село повністю поглинула природа. Китайці зараз його називають "Вуренкун", що означає "село без людей'. Але з часом у селі все-таки почали з'являтись люди - місце привабило багато туристів. Спершу це були поодинокі мандрівники, а зараз туди відправляють цілі тури.

Ось так виглядає Хутуван зараз (фото: Instagram.com/luxuryhomesmag)

Дехто не наважується гуляти вуличками села, бо там можуть бути багато отруйних змій. Тому для таких туристів збудували оглядовий майданчик, з якого можна добре розглянути Хутуван. А от деякі сміливці навіть заходять у будинки, повністю вкриті зеленню.

Туристам також пропонують подивитися на село з вертольота, аби побачити масштаби поглинання природою.