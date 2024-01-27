Жінка знайшла у МакФлурі неїстівний "сюрприз" і ледь стримувала емоції: що там було

Мережа популярних ресторанів McDonald's, яка відома в усьому світі, неприємно здивувала одну з відвідувачок. Жінка знайшла у десерті МакФлурі зовсім не їжу. Замість цього вона побачила у стаканчику те, що викликало лише огиду. Усе це зняла на відео її подруга, яке веде соцмережі під ніком "kekebobeke".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на відео, яким блогерка поділилася у TikTok .

Що жінка знайшла у МакФлурі

На відео можна побачити, що жінка хотіла поласувати смачним десертом, але помітила дещо дивне. Вона почала витягати дивний предмет зі стаканчика. Замість МакФлурі їй чомусь продали дещо, схоже на пакет. При цьому ця річ була повністю покрита десертом.

Жінка не могла приховувати емоції. Їй було дуже гидко це бачити. Вона навіть не хотіла торкатися дивного пакета, тому робила це дуже обережно.

"Це буквально мішок для сміття або щось таке", - написала авторка відео.

Жінка знайшла у МакФлурі дещо жахливе (скріншоти)

Як реагує мережа

Відео швидко стало "вірусним" та зібрало вже 2 мільйони переглядів. У коментарях юзери пишуть: