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Женщина нашла в МакФлури несъедобный "сюрприз" и едва сдерживала эмоции: что там было

Суббота 27 января 2024 10:31
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Женщина нашла в МакФлури несъедобный "сюрприз" и едва сдерживала эмоции: что там было Что было в стаканчике (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сеть популярных ресторанов McDonald's, известная по всему миру, неприятно удивила одну из посетительниц. Женщина нашла в десерте МакФлури совсем не еду. Вместо этого она увидела в стаканчике то, что вызывало только отвращение. Все это сняла на видео ее подруга, ведущая соцсети под ником "kekebobeke".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша поделилась в TikTok.

Что женщина нашла в МакФлури

На видео можно увидеть, что женщина хотела полакомиться вкусным десертом, но заметила странное. Она принялась извлекать странный предмет из стаканчика. Вместо МакФлури ей почему-то продали нечто, похожее на пакет. При этом эта вещь была полностью покрыта десертом.

Женщина не могла скрывать эмоции. Ей было очень противно это видеть. Она даже не хотела прикасаться к странному пакету, поэтому делала это очень осторожно.

"Это буквально мусорный мешок или что-то такое", - написала автор видео.

Женщина нашла в МакФлури несъедобный &quot;сюрприз&quot; и едва сдерживала эмоции: что там было

Женщина нашла в МакФлури несъедобный &quot;сюрприз&quot; и едва сдерживала эмоции: что там было

Женщина нашла в МакФлури несъедобный &quot;сюрприз&quot; и едва сдерживала эмоции: что там было

Женщина нашла в МакФлуре кое-что ужасное (скриншоты)

Как реагирует сеть

Видео быстро стало "вирусным" и собрало уже 2 миллиона просмотров. В комментариях пользователи пишут:

  • "Я работал в McDonald's, это пакет с жидкостью для мороженого, куда ты должна его положить, то есть они добавили пакет"
  • "Однажды я нашла целую перчатку в своей коле!"
  • "Это пакет из автомата для мороженого"
  • "Гадость, требуй возврата средств"
  • "Они заботятся о твоей фигуре!".

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