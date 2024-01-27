Женщина нашла в МакФлури несъедобный "сюрприз" и едва сдерживала эмоции: что там было
Сеть популярных ресторанов McDonald's, известная по всему миру, неприятно удивила одну из посетительниц. Женщина нашла в десерте МакФлури совсем не еду. Вместо этого она увидела в стаканчике то, что вызывало только отвращение. Все это сняла на видео ее подруга, ведущая соцсети под ником "kekebobeke".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша поделилась в TikTok.
Что женщина нашла в МакФлури
На видео можно увидеть, что женщина хотела полакомиться вкусным десертом, но заметила странное. Она принялась извлекать странный предмет из стаканчика. Вместо МакФлури ей почему-то продали нечто, похожее на пакет. При этом эта вещь была полностью покрыта десертом.
Женщина не могла скрывать эмоции. Ей было очень противно это видеть. Она даже не хотела прикасаться к странному пакету, поэтому делала это очень осторожно.
"Это буквально мусорный мешок или что-то такое", - написала автор видео.
Женщина нашла в МакФлуре кое-что ужасное (скриншоты)
Как реагирует сеть
Видео быстро стало "вирусным" и собрало уже 2 миллиона просмотров. В комментариях пользователи пишут:
- "Я работал в McDonald's, это пакет с жидкостью для мороженого, куда ты должна его положить, то есть они добавили пакет"
- "Однажды я нашла целую перчатку в своей коле!"
- "Это пакет из автомата для мороженого"
- "Гадость, требуй возврата средств"
- "Они заботятся о твоей фигуре!".
Сюрпрайз-сюрпрайз у МакФлурі pic.twitter.com/WJo0IfK4CV— Поліна Іваненко (@polinarbcua) January 26, 2024
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