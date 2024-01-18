Теорія апельсина: TikTok "розриває" незвичайний спосіб перевірки стосунків

У соцмережах нерідко з'являються відео, які миттєво "вірусяться" та потрапляють у тренди. Так сталося і з серією роликів, на яких жінки перевіряли "теорію апельсина" й власні стосунки.

Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok, сайт Mashable.

Що таке "теорія апельсину" та як вона допомагає зрозуміти, чи любить вас обранець, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Теорія апельсина" - з чого усе почалося

Декілька місяців тому блогерка Анна Бірмінгем заявила, що жінки можуть легко перевірити своїх обранців. Для цього потрібно лише попросити їх зробити просту річ, як-от почистити апельсин.

Сенс перевірки у тому, що це може зробити та сама жінка. Але якщо чоловік погоджується та не ставить зайвих питань, це нібито свідчить про його беззаперечне кохання.

Звісно ж, цікава "теорія" швидко "завірусилася". Користувачки почали знімати відео та пропонували своїм чоловікам почистити апельсин. Результати були різними.

Одні чоловіки погоджувалися та одразу починали чистити апельсин й навіть не питали, чому мають це робити. Інші ж відверто не розуміли, чому мають догоджати жінці, якщо вона теж може почистити фрукт.

Новий тренд у TikTok (скріншот)

Що про "теорію" думає мережа

Звісно, відео з цим трендом викликали не тільки позитивні реакції. Іноді коментатори пишуть, що такі перевірки мають максимально безглуздий вигляд. Думки юзерів розділилися, а тому вони пишуть: