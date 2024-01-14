Джек-пот у гаманці: яка українська купюра може принести вам 30 тисяч гривень
Не секрет, що деякі купюри можуть коштувати більше за номінал. Це пояснюється тим, що нумізмати та просто колекціонери рідкісних речей цікавляться незвичайними екземплярами з бракованих партій. Але не менший попит мають купюри з "щасливими" номерами.
Яка купюра може принести вам навіть 30 тисяч гривень та як знайти джек-пот у власному гаманці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.
У чому особливість цінної купюри
Так, днями користувач мережі розмістив на сайті свій лот - купюру номіналом 1 тисяча гривень. Її виготовили у 2019 років. На перший погляд здається, що ця банкнота нічим не відрізняється від інших.
1 тисяча гривень (фото: violity.com)
Але варто лише придивитися до її номера, і усе стане зрозуміло. Річ у тому, що купюра отримала "магічний" код - БА5555555. Подібні повтори однієї цифри роблять банкноту унікальною.
Люди люблять "красиві" цифри, вважають як щасливими та просто готові переплачувати, аби отримати незвичайну купюру.
Купюра з незвичайним номером (фото: violity.com)
Скільки коштують банкноти з рідкісними номерами
Зазвичай купюри з "магічними" номерами не оцінюють занадто високо. Втім, через те, що на цій банкноті повторюється лише одна цифра, її власник вирішив зірвати куш.
Скільки можна отримати за купюру з цікавими номерами (фото: violity.com)
Він оцінив свою 1 тисячу у 30 тисяч. При цьому "торгуватися" власник не хоче. Він не став встановлювати мінімальну суму, аби дати нумізматам самостійно робити ставки. Замість цього чоловік хоче отримати фіксовану ціну, або ж більшу, якщо купюра зацікавить декількох користувачів.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що подружжя випадково знайшло таємну кімнату у своєму 200-річному будинку і сильно здивувалося.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка 1 гривня коштує 35 тисяч.